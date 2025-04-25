İstanbul’daki Kur’an kursunda 17 çocuğa cinsel istismar iddiası

Yayınlanma: 25.04.2025 - 09:39

Güncelleme: 25.04.2025 - 09:40

İstanbul Bahçelievler'de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı bir yatılı erkek Kur’an kursunda görev yapan belletmen İbrahim K., 10 ila 13 yaşları arasındaki 17 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

İddialar, bir imam hatip ortaokulu öğretmeninin çocukların kendi aralarındaki konuşmalarını fark etmesiyle ortaya çıktı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Birgün'den Timur Soykan'ın haberine göre; öğretmenin durumu savcılığa bildirmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan İbrahim K., çocukların verdiği ifadeler doğrultusunda tutuklandı.

İSTİSMARLAR BİRDEN FAZLA TEKRARLANMIŞ

Mağdur çocukların ifadeleri Bakırköy Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagog eşliğinde alındı. İfadelerde, istismarın birden fazla kez tekrarlandığı ve bazı çocukların örgün eğitimden alınıp açık öğretime yönlendirildiği bilgisine yer verildi. Ancak bu çocukların kursa devam etmeye zorlandıkları iddia edildi.

KURS YÖNETİMİ HAKKINDA İŞLEM YOK

Çocukların bazıları, kurs yöneticilerinin yaşanan istismarlara tanık olduğunu ancak müdahalede bulunmadığını öne sürdü. Buna karşın, kurs yöneticileri hakkında şu ana kadar herhangi bir adli ya da idari işlem yapılmadı. Mağdur çocukların çoğunun hâlâ aynı kurumda eğitim gördüğü iddialar arasında.

DİYANET VE MÜFTÜLÜK SESSİZ

Kamuoyunda büyük tepki çeken olayla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bahçelievler İlçe Müftülüğü sessizliğini koruyor. Bahçelievler Müftüsü Mustafa Kayış, kısa bir açıklama yaparak, "Konu yargıya intikal etmiştir" dedi.