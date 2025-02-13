İstanbul'daki özel hastaneye soruşturma: Hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı!
İstanbul'da özel bir hastanede, hastanenin muhasebecisi kalp krizi geçiren bir hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yaptı. O görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İddiaya göre İstanbul'da üç damarının tıkalı olduğu belirtilen ve acilen anjiyo yapılması için özel hastaneye sevk edilen hastayla ameliyat masasında stent pazarlığı yapıldı.
Sözcü TV'de Arena programında yayınlanan görüntülerde hasta anjiyoya alındı o sırada da steril ameliyat ortamına önlemsiz giren hastane muhasebecisinin "15'e, 18'e ve 20'ye var." diyerek fiyat belirttiği anlar görüldü.
Hasta, en uygun fiyatlı stentin takılmasını istediğini ancak üçüncü stent için kendisinden 50 bin lira talep edildiğini söyledi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda yurttaşa acil müdahale esnasında ücret pazarlığı yapıldığı haberine ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda bir kişiye anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin üzdüğü belirtildi. Açıklamada, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır. Mevzuatımız çerçevesinde bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. Hiçbir vatandaşımızın sağlığı pazarlık konusu yapılamaz! İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz gerekli idari yaptırımı uygulayacaktır. Halihazırda olağanüstü denetim ekiplerimiz ilgili hastanede denetimlerine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
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