Stent takılan Nebahat Çehre’den sağlık durumu hakkında açıklama
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre, kalbine stent takılması sonrası sağlık durumu hakkında konuştu.
Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam, Muhteşem Yüzyıl ve Güneşteki Leke gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Nebahat Çehre, sağlık durumu hakkında konuştu. Aşk-ı Memnu'da hayat verdiği 'Firdevs Yöreoğlu' rolüyle hafızalara kazınan Nebahat Çehre'nin kalbine mayıs ayında stent takılmıştı.
Snob Magazin'e konuşan Çehre, "Ben iyiyim. Pıhtı attı ve stent takıldı. Kalp krizi değil. Üst üste geldi her şey. Biraz dinlenme yaptık. Bir de acayip sıcak. Biraz esiyor diye çıktık" dedi.
Nebahat Çehre'nin menajeri Selçuk Kaya, mayıs ayında "Değerli oyuncumuz Nebahat Çehre’nin sağlık durumu iyidir. Kendisi evinde dinleniyor. Arayan soran herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yakın zamanda yeni projeler de görüşmek dileğiyle..." ifadelerini kullanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'den kopan seçmen kimi tercih ediyor?
- Fenerbahçe'de Saint-Maximin iddiası!
- Ünlü anketçiden AKP'ye kötü haber
- İsrail'in kuzeyine roket bombardımanı
- 'Oğlunun ismine' yönelik eleştirilere tepki gösterdi
- DEÜ Hastanesi Acil Servisi kapatıldı
- Eğitimcilere mesaj baskısı
- '7.5 büyüklüğünde deprem üretebileceği anlaşıldı'
- Güvenlik Şube Müdürü: 'Attığınız taşlar bizlere geliyor'
- STK'lar toplandı: 'Netanyahu'yu alkışlayan Nazi meclisi'