İstanbul'daki üniversitelerden deprem bölgesine yardım eli

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:53

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 14:38

İstanbul'daki çok sayıda üniversite, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek vererek, dayanışma örneği sergiliyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü koordinasyonunda, üniversitenin Davutpaşa yerleşkesindeki Kızılay Güngören Şubesi desteğiyle başlatılan yardım kampanyasında, bölgedeki depremzedelere 22 tır ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Rektörlüğün işbirliğiyle Kızılay Güngören Şubesi'ne yapılan nakdi bağış ise öğrenciler, çalışanlar, kurum ve kuruluşlar ile iş insanlarının destekleriyle 22 milyon lirayı aştı.

Üniversitede, yurt dışından gelen kurtarma ekiplerine tercümanlık yapılması için de çevrim içi tercümanlık grubu kuruldu.

BOĞAZİÇİ'NDEN 22 KİŞİLİK EKİP BÖLGEYE GİTTİ

Boğaziçi Üniversitesi'nden 22 kişilik ekip, depremin ikinci günü afet bölgesine gitti. Yardım malzemeleriyle bölgeye gönderilen iki midibüs, yapılan planlamayla depremzede öğrenciler ve ailelerini İstanbul'a getirecek.

Bir yardım tırı da Adıyaman'a ulaşmak üzere Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'ten yola çıktı.

İstanbul Üniversitesi, yurttaşların Topkapı Afet Yardım Toplama Çadırı'na getirdikleri ihtiyaç malzemelerinin AFAD ve Fatih Belediyesi işbirliğinde bölgeye gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri, üniversitenin Afet ve Acil Durum Arama-Kurtarma Birimi Koordinatörlüğü çalışanları ve gönüllülerden oluşan 19 kişilik ekip, AFAD koordinasyonunda arama-kurtarma çalışmalarına katılmak ve incelemeler yapmak üzere deprem bölgesine intikal etti.

Öte yandan, üniversite tarafından başlatılan kampanya kapsamında Avcılar Yerleşkesi Öğrenci Kültür Merkezi, Büyükçekmece Yerleşkesi Kampüs Koordinatörlüğü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Binası yardım toplama merkezleri olarak belirlendi. Bu merkezlerden ilk etapta iki tır insani yardım malzemesi bölgeye gönderildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN 15 BİN 300 KOLİ YARDIM MALZEMESİ

Marmara Üniversitesi'ndeki 220 öğrenci kulübü, rektörlüğün de teşvikiyle yürüttükleri kampanyada 15 bin 300 kolilik insani yardım malzemesine ulaştı.

Temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar, 9 kamyonla deprem bölgesine gönderilmek üzere İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Üniversite personelinden ve Sivil Savunma Kulübü öğrencilerinden oluşan 20 kişilik Marmara Üniversitesi Arama-Kurtarma Timi ise depremin ilk gününde arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinde bulunmak üzere Hatay'a gitti.

Depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için koordineli bir şekilde hareket eden İstanbul Teknik Üniversitesi, bugüne dek bölgeye üç tır insani yardım malzemesi gönderdi.

İstanbul Medipol Üniversitesi'ndeki yardım organizasyonunda ayrıştırma, paketleme, taşıma işlerinde 300'ü aşkın öğrenci ve 100'ü aşkın personel görev aldı.

Jeneratör, gıda kolisi, hijyen seti, bebek ürünleri, giysi, ısıtıcı ürünler ve barınma malzemelerinden oluşan yardımlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu vasıtasıyla 2 tır olarak Kahramanmaraş ve Hatay'a doğru yola çıktı.

Yeditepe Üniversitesi'nde de öğrenciler ve akademisyenler deprem felaketinin ilk gününden bu yana seferber oldu. Okulun Sosyal Tesisler binasında, depremin ilk anlarından bu yana, bölgeye gönderilmek üzere, ihtiyaç listesi doğrultusunda yardım kolileri hazırlandı.

Okuldan hareket eden otobüsler ardından deprem bölgesine geçti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde görev yapan doktorlardan oluşan 100 kişilik gönüllü yardım ekibi bölgede çalışırken, üniversitenin kütüphane binası otoparkında AFAD ve Kızılay ile ortak yardım kampanyası düzenleniyor.

İbn Haldun Üniversitesi'nde ise AFAD ve Kızılay işbirliğiyle başlatılan yardım kampanyasında, öğrencilerden oluşan 150 kişilik gönüllü ekibin paketlediği 1 tır yardım malzemesi, Başakşehir Belediyesi koordinesinde depremden yaklaşık 40 saat sonra bölgeye gönderildi.

Üniversitede, bölgede gönüllü olarak psikolojik destek vermek isteyenler için çevrim içi "Ruh sağlığı profesyonelleri için deprem ve psikolojik destek" eğitimi verildi.

İstinye Üniversitesi ise AKUT işbirliğiyle gerçekleştirilen yardım kampanyasında 145 kolilik desteği, üniversitenin Topkapı ve Vadi yerleşkelerinde öğrencilerin katılımıyla hazırlayıp bölgeye gönderdi.

Üsküdar Üniversitesi de bin kolilik ihtiyaç malzemesini taşıyan 5 otobüsü Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İstanbul'da oluşturduğu yardım toplama noktasına teslim etti. Üniversite ayrıca doktorları taşıyacak uçakla, 18 koli tıbbi malzeme gönderdi.

Altınbaş Üniversitesi, battaniye, kışlık mont, çocuk kıyafeti, hijyen malzemesi, gıda paketi, bebek maması, jeneratör ve jeneratör yakıtından oluşan ilk tırı bölgeye sevk etti.

İstanbul Atlas Üniversitesi, bölgede bulunan 19 öğrencisiyle bire bir iletişim sağlarken, temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 1 tır ve 6 aracı bölgeye yönlendirdi.

Üniversitede görev yapan akademisyenler ve öğrenci temsilcilerinden oluşan 41 gönüllü ise bölgedeki depremzedelere yardım ediyor.