İstanbul'dan Ankara'ya 1 kilo 152 gram kokain getirdiler
Ankara'da, kente uyuşturucu getirenlere yönelik operasyonda, İstanbul'dan gelen bir araçta 1 kilogram 152 gram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İ.Ç. ve B.K.'nin İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini tespit etti.
Şüphelilerin bulunduğu araç, kamera sistemlerinden anlık takip edildi. Şüphelilerin Ankara'ya girişinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.
UYUŞTURUCUYU 'BARUT' VE 'DUMAN' BULDU
Drone destekli operasyonda, Çankaya ilçesinde durdurulan araçta narkotik köpekleri 'Barut' ve 'Duman' ile yapılan aramada, 1 kilogram 152 gram kokain ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.Ç. ve B.K. hakkında adli işlemlere başlandı.
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