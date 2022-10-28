İstanbul'dan Ankara'ya 1 kilo 152 gram kokain getirdiler

28 Ekim 2022 Cuma, 16:13

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaret ve imalatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İ.Ç. ve B.K.'nin İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu getirdiğini tespit etti.

Şüphelilerin bulunduğu araç, kamera sistemlerinden anlık takip edildi. Şüphelilerin Ankara'ya girişinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon başlatıldı.

UYUŞTURUCUYU 'BARUT' VE 'DUMAN' BULDU

Drone destekli operasyonda, Çankaya ilçesinde durdurulan araçta narkotik köpekleri 'Barut' ve 'Duman' ile yapılan aramada, 1 kilogram 152 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ç. ve B.K. hakkında adli işlemlere başlandı.