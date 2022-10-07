İstanbul’dan Diyarbakır’a farkındalık turu: Bisikletlileri yaşatalım
Her yıl birçok bisiklet sürücüsü trafikte yaşamını yitiriyor. Motorlu taşıt sürücülerinin dikkatsiz ve kurallara uymayan davranışları, ölümlere yol açan önemli nedenlerden.
Her geçen gün ülkemizde bisikletli ölümlerin sayısı artıyor. Motorlu taşıt sürücülerinin trafikte yasalara aykırı ve dikkatsiz davranışları bisikletli ölümlere neden olan en önemli etkenlerden biri. Öte yandan bisikletliler, cezaların caydırıcı olmamasını çoğu kez dile getiriyor.
Bisiklet sürücüsü Can Niyazi Bad, ölümlere karşı kamuoyu oluşturmak, trafikte bisikletlilerin varlığına dikkat çekip bilinçlendirmek için ‘Bisikletlileri Yaşatalım’ farkındalık turuna çıkacak. İstanbul’dan Diyarbakır’a doğru izleyeceği rotayı iki ayda tamamlamayı hedefliyor. Rota üzerindeki birçok noktada durarak dayanışma ve farkındalık adına bisikletlilerle ve trafikte yaşamını yitirmiş bisikletlilerin aileleriyle bir araya gelecek.
cumhuriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Bad, 13 yıldır İstanbul’da aktif bir şekilde, işe giderken ve gündelik yaşamında ulaşım aracı olarak bisiklet kullandığını dile getirdi.
BİSİKLETLİ ÖLÜMLERE KARŞI TUR
Bad, tura çıkma nedenlerinden birinin de geçtiğimiz temmuz ayında Bandırma’da bisiklet sürücüsü Savaş Kader’in yaşamını yitirmesi olduğunu belirtti.
Tur ile hem rota üzerinde insanlarla ve yerel yönetimlerle temas kurarak hem de kamuoyunda gündeme gelerek farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bad, başka bisikletli ölüm yaşanmaması için yetkili makamları önlem alması adına harekete geçirmeyi hedefliyor.
Bisikletlilerin trafikte var olma mücadelesi verdiğini vurgulayan Bad, “Bisikletin trafikteki yeri kanunlar çerçevesinde belli bir düzeyde korunmasına rağmen toplum ve yerel yönetimler tarafından dikkate alınmıyor. Daha da kötüsü bisiklet, çoğu defa trafikte dışlanan bir araç halinde” dedi.
Bu konunun politik bir yanı olduğunu da ifade eden Bad, toplumun gündelik alışkanlıkları arasında bisikletin yer edinmemesi nedeniyle trafikteki yeri ve önemi, motorlu araçların çok gerisinde kaldığına dikkat çekti.
9 EKİM’DE İSTANBUL’DAN UĞURLANACAK
Bad, İstanbul’da birlikte pedal çevirdiği arkadaşları tarafından 9 Ekim Pazar Eminönün’den Florya’ya gerçekleştirilecek tur ile uğurlanacak.
Can Niyazi Bad’ın farkındalık adına gerçekleştireceği turun rotası ve tarihleri şu şekilde:
10-12 Ekim Tekirdağ
12-14 Ekim Lüleburgaz/Edirne
14-16 Ekim Keşan
16-18 Ekim Çanakkale
18-22 Ekim Altınoluk, Edremit, Ayvalık
22-26 Ekim Dikili, Aliağa, İzmir
26-30 Ekim Kuşadası, Didim
2-6 Kasım Muğla, Fethiye
11-16 Kasım Antalya, Anamur
17-22 Kasım Silifke, Mersin
23-24 Kasım Tarsus, Adana
24-30 Kasım İskenderun, Antakya
30 Kasım-5 Aralık Antep
4-11 Aralık Şanlıurfa, Diyarbakır
@usbipsk @BisikletVe @bisikletakademi @bisuder @Bugep_ @donkisotcycling @herkesicinbsklt @LondonCyclingC3 @bisiklet59 @velotopya @zincirkiranlar @CyclistTR @izmr_Bskletli_K @trbisikletfed @umutasesol @kadikoybisiklet @pdlprstkadinlar pic.twitter.com/6lpVPeexgp— Bisikletlileri yaşatalım (@MYasatal) September 30, 2022
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- Yargıtay'da büyük skandal
- Motorine dev zam
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni
- '5 kuruş'luk dava sonuçlandı!
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- 'Almanya'daki kadınlar konsere sakallı geliyorlar'
- Anne-baba demek yok!