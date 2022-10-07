İstanbul’dan Diyarbakır’a farkındalık turu: Bisikletlileri yaşatalım

07 Ekim 2022 Cuma, 04:00

Her geçen gün ülkemizde bisikletli ölümlerin sayısı artıyor. Motorlu taşıt sürücülerinin trafikte yasalara aykırı ve dikkatsiz davranışları bisikletli ölümlere neden olan en önemli etkenlerden biri. Öte yandan bisikletliler, cezaların caydırıcı olmamasını çoğu kez dile getiriyor.

Bisiklet sürücüsü Can Niyazi Bad, ölümlere karşı kamuoyu oluşturmak, trafikte bisikletlilerin varlığına dikkat çekip bilinçlendirmek için ‘Bisikletlileri Yaşatalım’ farkındalık turuna çıkacak. İstanbul’dan Diyarbakır’a doğru izleyeceği rotayı iki ayda tamamlamayı hedefliyor. Rota üzerindeki birçok noktada durarak dayanışma ve farkındalık adına bisikletlilerle ve trafikte yaşamını yitirmiş bisikletlilerin aileleriyle bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr’nin sorularını yanıtlayan Bad, 13 yıldır İstanbul’da aktif bir şekilde, işe giderken ve gündelik yaşamında ulaşım aracı olarak bisiklet kullandığını dile getirdi.

BİSİKLETLİ ÖLÜMLERE KARŞI TUR

Bad, tura çıkma nedenlerinden birinin de geçtiğimiz temmuz ayında Bandırma’da bisiklet sürücüsü Savaş Kader’in yaşamını yitirmesi olduğunu belirtti.

Tur ile hem rota üzerinde insanlarla ve yerel yönetimlerle temas kurarak hem de kamuoyunda gündeme gelerek farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bad, başka bisikletli ölüm yaşanmaması için yetkili makamları önlem alması adına harekete geçirmeyi hedefliyor.

Bisikletlilerin trafikte var olma mücadelesi verdiğini vurgulayan Bad, “Bisikletin trafikteki yeri kanunlar çerçevesinde belli bir düzeyde korunmasına rağmen toplum ve yerel yönetimler tarafından dikkate alınmıyor. Daha da kötüsü bisiklet, çoğu defa trafikte dışlanan bir araç halinde” dedi.

Bu konunun politik bir yanı olduğunu da ifade eden Bad, toplumun gündelik alışkanlıkları arasında bisikletin yer edinmemesi nedeniyle trafikteki yeri ve önemi, motorlu araçların çok gerisinde kaldığına dikkat çekti.

9 EKİM’DE İSTANBUL’DAN UĞURLANACAK

Bad, İstanbul’da birlikte pedal çevirdiği arkadaşları tarafından 9 Ekim Pazar Eminönün’den Florya’ya gerçekleştirilecek tur ile uğurlanacak.

Can Niyazi Bad’ın farkındalık adına gerçekleştireceği turun rotası ve tarihleri şu şekilde:

10-12 Ekim Tekirdağ

12-14 Ekim Lüleburgaz/Edirne

14-16 Ekim Keşan

16-18 Ekim Çanakkale

18-22 Ekim Altınoluk, Edremit, Ayvalık

22-26 Ekim Dikili, Aliağa, İzmir

26-30 Ekim Kuşadası, Didim

2-6 Kasım Muğla, Fethiye

11-16 Kasım Antalya, Anamur

17-22 Kasım Silifke, Mersin

23-24 Kasım Tarsus, Adana

24-30 Kasım İskenderun, Antakya

30 Kasım-5 Aralık Antep

4-11 Aralık Şanlıurfa, Diyarbakır