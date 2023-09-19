İstanbul'dan gelen şahıs 'masaj salonunu' basmıştı... Babadan kamuoyuna mesaj!

Yayınlanma: 19.09.2023 - 11:22

Güncelleme: 19.09.2023 - 11:36

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde geçen günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre bir erkek bir süre önce eşiyle ayrıldı.

Mahkemenin velayeti anneye vermesi üzerine 5 yaşındaki çocuğuyla Malatya’ya geldi. Çocuk ve kadın burada hayatını sürdürürken adamda İstanbul’da yaşamaya devam etti.

Masaj salonunda çalışan eşinin 5 yaşındaki çocuğunu da yanına götürdüğü haberini alan baba, duruma öfkelendi.

MASAJ SALONUNU YERLE BİR ETTİ

Çocuğunun masaj salonunda taciz edildiğini iddia eden baba, İstanbul’dan yola çıkarak Hamidiye Mahallesi’ndeki masaj salonuna geldi.

Baba cam ve çerçevelerini yerle bir ettiği masaj salonuna daldı.

İçeride vurmadık ve kırılmadık yer bırakmayan öfkeli baba, “çocuğum nerede” ve “silahımı getirin” diye bağırdı. Salonu adeta savaş alanına çeviren adam, yeniden dışarıya çıkarak salonu taşladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

"TEK AMACIM ÇOCUĞUMU BULMAK"

Konuyla ilgili konuşan öfkeli baba Uğur Kuru, "Çocuğum 5 aydır kayıp. Şehir şehir arıyordum. En son İzmir’den bir haber geldi çocuğun burada diye. Ben İzmir’e yola çıktım daha sonra Malatya’ya kaçırdığını öğrendim. Biz de Malatya’ya gittik. Telefonları açmadı. Mesaj salonuna polis gönderdim, sonra eşimi gönderdim ama kapıyı açmadılar. Çocuğumun kıyafetlerini asılı gördüm içeride, eşime de onun sevgilisi küfür edince dayanamadım ve içeriye daldım. Girdim içeriye ama çocuk orada yoktu. Bize ihbarlar geliyor o kadının ve sevgilisinin uyuşturucu kullandığına yönelik. Çocuğuma şiddet uyguladığına dair bana fotoğraflar atıyorlar. Malatya’da çocuğumu bulamadım. Şu andaki tek korkumda çocuğuma zarar vermeleri. Hala çocuğumu arıyorum. Gören duyan herkes en yakın karakola haber versin. Biz şikayetçi olduk zaten her şey var bunlarda. Ben masaj salonunu bastım beni şikayet ettiler mi, etmediler mi bilmiyorum? Benim tek amacım çocuğumu bulmak" dedi.