'Masaj salonunda' dehşet: Çıkan tartışmada bıçaklandı
Bursa'da masaj salonunda tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan Nail K. (49), yaralandı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.
Merkez Osmangazi ilçesi Hocaalizade Mahallesi'nde bulunan bir masaj salonuna gelen Nail K., 5 Aralık Pazartesi saat 02.00 sıralarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ile tartışmaya başladı.
3 KEZ BIÇAKLADI
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan bıçakla Nail K.'yı bacağından 3 kez bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nail K., yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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