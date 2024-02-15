İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti: İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücreti ne kadar?
İstanbulkart'a TL veya abonman yüklemesi yapılırken bankalar arası işlem masraflarına ilişkin komisyon ücreti kesilecek. Yapılan son açıklamaya göre; alınan komisyon ücretleri, 15 Mart 2024 tarihinden itibaren güncellenecek. Peki, İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücreti ne kadar?
İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretlerinde değişikliğe gidildi. Yeni işlem ücretleri İstanbulkart resmi internet adresinden paylaşıldı. Peki, İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücreti ne kadar?
İSTANBULKART BAKİYE YÜKLEME İŞLEM ÜCRETİ NE KADAR?
İstanbulkart bakiye yükleme işlem ücretleri değişti. Yurttaşlara gönderilen mail ve duyuru ile yeni ücretler paylaşıldı.
Yapılan açıklamada; "İstanbulkart Çerçeve Sözleşme kapsamında, İstanbulkart Mobil ve bireysel.istanbulkart.istanbul’dan yapılan TL ve abonman yükleme işlemlerinde bankalar arası işlem masraflarına istinaden alınan ücretlerde 15 Mart 2024 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde değişiklik yapılmıştır.
Yeni işlem ücretleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Değişiklikleri kabul etmemeniz halinde, İstanbulkart Çerçeve Sözleşme'nizi bu tarihe kadar ücretsiz feshedebilirsiniz. Bu süre içinde fesih talebinizi iletmediğiniz takdirde, değişiklik geçerli olacaktır." denildi.
- 0-99 TL arasında yüklemeye 1 TL
- 100-149 TL arasında yüklemeye 2,50 TL
- 150-349 arasında yüklemeye 3 TL
- 350-549 arasında yüklemeye 5 TL
- 550 ve üstü için 6,50 TL komisyon alınacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu'na destek açıklaması!
- Cumhur'un Yavaş çaresizliği!
- 'Müjde' diye duyurdu!
- AYM'den Sivas katliamı kararı
- Özgür Özel'den Hatay çıkışı!
- Altınok, yurttaşı provokatörlükle suçladı
- O ilçenin belediye başkan adayı değişti
- DP'den İstanbul ve Ankara kararı!
- 'Savcıları Murat Kurum'a gönderin'
- CHP'de sürpriz istifa