Dolar zirve tazeledi, Euro rekora yakın! Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 döviz fiyatları

Yayınlanma: 15.02.2024 - 09:42

Güncelleme: 15.02.2024 - 09:42

Bankacıların hesaplamalarına göre geçen hafta TCMB'nin toplam rezervleri 0.7 milyar dolar civarında azalışla 135 milyar doların biraz altına inecek.

Hesaplamalara göre net rezerv ise 0.5-0.8 milyar dolar bandında artışla 28.5 milyar doları aşacak.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda dolar, ABD'de açıklanan güçlü veriler sonrası ertelenen ABD faiz indirimi beklentilerine paralel olarak yükseldiği üç ayın zirvesinde soluklandı.

ABD ekonomisinin dirençli olduğuna işaret eden bir dizi güçlü verinin ardından Fed'in erken ve büyük faiz indirimleri yapacağı yönünde beklentiler azaldı. Bu hafta açıklanan veriler ABD'de enflasyonun yüksek seyrini koruduğunu gösterdi.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri devam eden kademeli yükseliş trendini sürdürerek 30.75 ile yeni tarihi zirvesinde güne başladı.

TL, Ocak ayında dolar karşısında yüzde 2.7 değer kaybetti. Yıl başından beri TL'nin dolar karşısındaki kaybı ise yüzde 4 oldu.

Euro/TL ise Foreks piyasalarında 33.10 seviyesinden alıcı buluyor.

80 MİLYAR TL BORÇLANDI

Hazine Şubat ayı iç borçlanma programı kapsamında gerçekleştirdiği altı borçlanma ile 80 milyar TL borçlandı.

Bu ay 200 milyar TL iç borç servisine karşılık 250.2 milyar TL iç borçlanma hedefleyen Hazine bu öngörüsünün yaklaşık 80 milyar TL'sini tamamladı. Hazine gelecek hafta iki ve beş yıl vadeli toplam altı borçlanma daha gerçekleştirecek. Hazine aylık borçlanmalarını 20 Şubat'ta tamamlayacak.

Bankacılık sistemindeki likidite fazlası dün itibarıyla yaklaşık 190 milyar TL düzeyindeydi. TCMB ise geçen yıl gerçekleşen genel seçimlerden bugüne 1 trilyon TL üzerinde likidite çekti.