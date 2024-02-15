Altın fiyatları düşüşte! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 15 Şubat 2024 altın fiyatları...

Yayınlanma: 15.02.2024 - 11:00

Güncelleme: 15.02.2024 - 11:00

Yatırımcıların gözdesi altın, güne düşüşle başladı.

Gram altın saat 15.00 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 42 lira seviyesinde işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 339 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 743 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı bin 994 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EMTİA FİYATLARINDA FED ETKİSİ

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceğine yönelik beklentilerin artmasının emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun gelecek birkaç ay biraz yüksek gelse de hedefe dönme patikasıyla uyumlu olacağını belirtti.

Mevcut para politikası duruşunun oldukça kısıtlayıcı olduğunu dile getiren Goolsbee, çok uzun süre kısıtlayıcı kalınması halinde Fed'in istihdam hedefi konusunda endişelenmek zorunda olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra sanayi üretimi ile kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolar seviyelerinin direnç, 1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.