İstanbulkart nasıl kişiselleştirilir? İstanbulkart kişiselleştirme nasıl ve nereden yapılır?

23 Ağustos 2022 Salı, 13:57

İBB’nin UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart’ın kişiye özel olması gerekiyor. Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELLEŞTİRİLİR?

İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için şu adımlar takip edilmeli. İstanbulkart Mobil’e giriş yapılarak ana sayfadan Kart ekle alanındaki yönlendirmeler takip edilerek ya da www.bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde gerekli bilgileri doldurarak. Ya da www.kisisellestirme.istanbulkart.istanbul adresinde gerekli bilgiler doldurularak. Aplikasyon ya da internet üzerinden yapmak istemeyen kullanıcılar ise 153’ü arayarak kartlarını kişiselleştirebilir.

HANGİ İSTANBULKARTLAR KİŞİSELLEŞTİRİLMELİ?

İstanbulkart’ta birden fazla farklı kart modeli mevcut. Kişiye özel kartlar arasında; İndirimli İstanbulkart, Ücretsiz kart, Mavi Kart, Sosyal Destek Kartları, Personel (PDKS) kartı, Dijital İstanbulkart var. Ancak kişiye özel olmayan ‘Anonim Kart’ denilen, üzerinde isim yazmayan ve kullanıcıya tanımlı olmayan kartların da 31 Aralık 2022 tarihine kadar kişiselleşmesi gerekiyor.