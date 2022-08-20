Metro İstanbul'dan yürüyen merdiven ve asansör açıklaması

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 11:39

Metro İstanbul, metro ve tramvaylardaki bazı yürüyen merdiven ve asansörlerin tasarruf nedeniyle kapatıldığı iddialarının ardından açıklama yaptı. Açıklamada, “Tasarruf nedeniyle kapalı olduğu iddia edilen ekipmanlar, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere açıldığı günden bu yana kapalı tutulan ekipmanlardır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Metro İstanbul, 1491 adet yürüyen merdiven, 467 asansör ve 58 yürüyen bant ile Türkiye’nin en büyük ekipman parkına sahip işletmedir. Şirketimizin işletmesinde bulunan ekipmanların emre amadelik durumu sürekli olarak takip edilmekte olup, ekipmanlarımız son 3 ay ortalamasında yüzde 99,42 emre amadelik oranıyla hizmet sunmuştur. Bu ortalama Metro İstanbul’un 34 yıllık tarihinde bir rekordur, aynı zamanda dünyanın en büyük 44 metrosunun üye olduğu uluslararası metro işletmeleri kıyaslama organizasyonu Comet’in ortalaması olan yüzde 98,20’nin çok üzerinde bir performanstır"

Bir kısım yürüyen merdiven ve/veya asansörün tasarruf nedeni ile kapatıldığı iddiası:

Metro yatırımları uzun süreli olarak planlanan yatırımlardır ve yapıldığı tarihteki kapasite planlamasına göre değil gelecek yıllardaki olası ihtiyaç duyulacak kapasiteye göre planlanarak inşa edilirler. 2000 yılı ve sonrasında etaplar halinde açılan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda bazı girişler ve çıkışlar ihtiyaç fazlası olduğu için açılış tarihinden beri kapalı tutulmaktadır. Bu örnekte olduğu gibi kamu kaynaklarını verimli kullanmak ilkemiz gereği ekipmanların bulunduğu alanlarda yolcu sayıları izlenerek belli bir kullanım yoğunluğuna ulaşmadan işletmeye açılmamaktadır. Tasarruf nedeniyle kapalı olduğu iddia edilen ekipmanlar, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere açıldığı günden bu yana kapalı tutulan ekipmanlardır.

Hatlarımızda açıldığı günden itibaren emniyet güçleri tarafından güvenlik sebebi ile açılmasına izin verilmeyen girişler ve bu girişlerde yürüyen merdiven ve asansörler de bulunmaktadır.

Özetle; tüm hatlarımızda etaplar halinde açıldıkları ilk gün itibarıyla bazı girişler ve geçitler ihtiyaç fazlası olduğu için kapalı tutulmaktadır. Bunların hepsi yolcu konforunu engellemeyen, hemen yakınında alternatifi bulunan ekipmanlardır ve bu sebeple önceki yıllarda alınan kapalı tutulma kararı halen uygulanmaktadır.

Tüm ekipman durum bilgileri şeffaflık ilkemiz gereği www.metro.istanbul web sitemizden anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

An itibarıyla 1491 adet yürüyen merdivenimizin;

• 10’u arıza bakımındadır.

• 9’u revizyon çalışmasındadır.

• 4’ü emniyet kararı ile güvenlik gerekçesi ile kapattırılmıştır.

• 116 yürüyen merdivenimiz ise hattın açılışından itibaren ihtiyaç fazlası gerekçesiyle kapalı moda alınmıştır.

467 adet asansörümüzün;

• 2’si arıza bakımındadır.

• 4 adedinde revizyon çalışması yürütülmektedir.

• 3 adet asansörümüz ise 2013 yılından bu yana ihtiyaç fazlası nedeniyle kapalı konumdadır.

58 yürüyen bandımızın;

• 4 adedi işletmeye kapalı alanda bulunmakta olup maç günlerinde oluşan ihtiyaç nedeniyle kullanıma açılmaktadır. 54 bandımız aktif olarak hizmet vermektedir.