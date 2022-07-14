15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da bankalar açık mı?

14 Temmuz 2022 Perşembe, 12:41

15 Temmuz bu yıl cuma gününe denk geliyor. 9-10-11-12 Temmuz'un Kurban Bayramı olması nedeniyle, bu yıl Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı.

15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?

Ekim 2016 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü "Demokrasi ve Millî Birlik Günü" adı altında resmi tatil ilan edildi. 2022 yılında Cuma gününe denk gelen 15 Temmuz günü resmi tatil olacak.

15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor. Bu yüzden 15 Temmuz'da bankalar kapalı olacak.