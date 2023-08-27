İstanbullular dikkat: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının provası için bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yayınlanma: 27.08.2023 - 07:50

Güncelleme: 27.08.2023 - 09:37

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıl dönümünde İstanbul Vatan Caddesi’nde kutlanacak.

Yapılacak kutlamaların provası için bugün saat 06.00’dan itibaren Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Provaların saat 14.00'e kadar sürmesi beklenirken, ulaşıma kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

1- Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi giriş ve gelişler

2- D - 100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

3- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

4- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

5- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı vatan Caddesi girişleri

6- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

7- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

8- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

9- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

10- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan Vatan Caddesi girişleri

11- Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi girişleri

12- Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi Girişleri

13- Hal Yolu Güneyden geliş yönüne Vatan Caddesi girişleri

14- Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Provalar sırasında kapatılacak yollara alternatif güzergâhlar ise şöyle belirlendi:

1- Turgut Özal Millet Caddesi

2- Fevzipaşa Caddesi

3- Atatürk Bulvarı

4- Sahil Kennedy Caddesi