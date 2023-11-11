İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi: Çok kuvvetli geliyor...
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara ve Ege'nin yanı sıra Zonguldak, Düzce, Muğla ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'nin kuzeyinde fırtınanın hızı 90 km'yi buluyor. Son olarak AKOM tarafından İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI
AKOM tarafından sosyal medya hesabından, "11-12 Kasım Fırtına ve Yağış uyarısı" başlığıyla yapılan açıklama ise "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın, pazar günü sabah erken saatlerden sonra bölgemizi terk edeceği ön görülmektedir" denildi.
????Fırtına ve Yağış Uyarısı???? pic.twitter.com/rcv7VNnxAY— AKOM (@ibbAkom) November 10, 2023
MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA
Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
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