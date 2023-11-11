İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi: Çok kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara ve Ege'nin yanı sıra Zonguldak, Düzce, Muğla ve Eskişehir'de sağanak bekleniyor. Marmara ve Ege'nin kuzeyinde fırtınanın hızı 90 km'yi buluyor. Son olarak AKOM tarafından İstanbul için fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.11.2023 - 10:37
İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi: Çok kuvvetli geliyor...
Abone Ol google-news

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın’da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM tarafından sosyal medya hesabından, "11-12 Kasım Fırtına ve Yağış uyarısı" başlığıyla yapılan açıklama ise "İstanbul'da, lodos yönlü rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden sonra şiddetini artıracağı, akşam saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle 'kuvvetli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Beraberinde ise kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişi' yaşanacağı tahmin ediliyor. Fırtına ve yağışlı havanın, pazar günü sabah erken saatlerden sonra bölgemizi terk edeceği ön görülmektedir" denildi.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ FIRTINA

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.


akom Meteoroloji ve Afet Yönetimi meteoroloji genel müdürlüğü meteoroloji İstanbul

İlgili Haberler

Son dakika... AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 'Mecbur kalmadıkça...'

Son dakika... AKOM saat verdi! İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı: 'Mecbur kalmadıkça...'
AKOM’dan ‘yağış’ uyarısı!

AKOM’dan ‘yağış’ uyarısı!
AKOM’dan İstanbul için 'fırtına' uyarısı

AKOM’dan İstanbul için 'fırtına' uyarısı

En Çok Okunan Haberler