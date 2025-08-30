İstanbullular dikkat! Bugün (30 Ağustos Zafer Bayramı) bu yollar trafiğe kapalı...

İstanbul Valiliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kutlamalar nedeniyle bugün saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında tören günü trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar paylaşıldı.

Kapatılacak yollar (05.45 - program bitimi):

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü

D-100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Hal Yolu Güney’den gelip Vatan Caddesi girişleri

Adnan Menderes Bulvarı’na çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

Alternatif güzergâhlar: