İstanbullular dikkat! İşte 10 gün trafiğe kapatılacak yollar...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı.
İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.
Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.
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