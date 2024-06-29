İstanbullular dikkat! İşte 10 gün trafiğe kapatılacak yollar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sağmalcılar Viyadüğü genleşme derzini yenilemek için çalışma başlattı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2024 - 08:48
İstanbullular dikkat! İşte 10 gün trafiğe kapatılacak yollar...
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İBB'den yapılan duyuruda, Avrupa Otoyolu Sağmalcılar Viyadüğü Aksaray yönünün 23.00-06.00 saatlerinde 10 gün trafiğe kapalı olacağı bildirildi.

Çalışmalar için yol dün 23.00 itibarıyla trafiğe kapatıldı.

Ekipler sürücüleri trafik levhaları ve yer işaretlerine uymaları için uyardı.


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