Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: Bazı yollar kullanılamayacak
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Haziran saat 06.00'dan 16 Haziran saat 05.00'a kadar bazı yolları kullanamayacağını açıkladı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 2024 yılı Kurban Bayramı tatili ile 2023- 2024 Eğitim ve Öğretim yılının sona ermesinin aynı döneme denk gelmesi nedeniyle oluşabilecek trafik yoğunluğunun azaltılması ve trafik kazalarının önlenmesi amacıyla kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların; 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06.00'dan, 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05.00'e kadar; D-750 Karayolu ile Anadolu Otoyolundan Gerede istikametine, D-200 Karayolundan ise Kırıkkale istikametine Ankara'dan itibaren (arada kalan bağlantı yollarından girişler dahil) seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.
Emniyetin paylaşımında, "Bu tür araçları kullanan sürücülerin, Ankara istikametine seyahatlerinde belirtilen tarih aralığına uyması büyük önem taşımaktadır" denildi.
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