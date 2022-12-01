Rusya'da metroda telefonla konuştuğu için bıçaklandı
Rusya'nın başkenti Moskova'da metroda bir kadın, telefonla yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle başka bir kadın yolcuyu yüzünden bıçakladı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Govorovo metro istasyonundan Minskaya'ya giden metroda, bir kadın telefonla konuştuğu için bir başka kadın yolcu tarafından yüzünden bıçaklandı.
Rusya İçişleri Bakanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, 50 yaşındaki saldırganın kısa süre içerisinde yakalandığı ve öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanacağı belirtildi.
Yüzüne bıçak darbesi alan kadın yolcuya da metro istasyonunda ilk müdahalenin yapıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
Bakanlık tarafından paylaşılan görüntüde, saldırganın kadın yolcuyu bıçaklamasının ardından metrodan inerek uzaklaştığı görüldü.
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