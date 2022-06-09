İstanbullular dikkat: Pazar günü bu yollar kapatılacak
Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek yarışın güzergahında yer alan yollar, 12 Haziran Pazar 06.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
İstanbul Beykoz’da Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Yarış güzergahında yer alan yolların, 12 Haziran Pazar 06.00 ila 14.00 saatlerinde trafiğe kapalığı belirtildi.
Turkcell Granfondo İstanbul Yol Bisikleti Yarışı Beykoz Belediyesi önünde başlayacak yine Beykoz Belediyesi'nde bitecek.
Yarış şu güzergahlarda ilerleyecek:
Anadolukavağı, Yoros Kalesi, Anadolufeneri, Kaynarca, Alibahadır, Paşamandıra, Öğümce, Cumhuriyetköy ve Polonezköy.
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