İstanbullular dikkat! Valilik uyardı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yarın beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.
Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım. "
Vali Yerlikaya yarın için bir diğer önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu kaydederek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Yarın için önemli bir uyarım da özellikle #motosiklet sürücülerimiz ve motokuryelerimize??— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 4, 2023
??Kuvvetli #fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli olalım??
CAN GÜVENLİĞİNİZ
taşıdığınız ürünlerden de,
zamanla yarıştan da
ÇOK DAHA KIYMETLİ ????? pic.twitter.com/4FxVTBFFx6
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