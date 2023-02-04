İstanbullular dikkat! Valilik uyardı

Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 22:18

Güncelleme: 04 Şubat 2023 - 22:18

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım. "

Vali Yerlikaya yarın için bir diğer önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu kaydederek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.