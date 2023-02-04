Meteoroloji'den Bursa için sarı ve turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

İHA
Yayınlanma: 04 Şubat 2023 - 17:59
Meteoroloji'den Bursa için sarı ve turuncu uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Bursa için fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yarın 12.00'dan başlayıp Pazartesi gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen sarı uyarıda "Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/sa) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Osmangazi, Yıldırım ve Gürsu ilçeleri için verilen turuncu uyarıda ise "Yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri cm) kar yağışı beklendiğinden başta ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

 


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