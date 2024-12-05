İstanbullular dikkat: 'Yalancı bahar' geliyor, sıcaklıklar yükselecek
İstanbul'da hava sıcaklıkları hafta sonu itibariyle yükselecek. Sıcaklıkların 12 dereceden 17 derece seviyesine gelmesi bekleniyor.
İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıkların artacağı bildirildi. Birçok bölgede bulutlu havanın hakim olması beklenirken İstanbul'da sıcaklıkları 4-5 derece artması bekleniyor.
YARIN 'YALANCI BAHAR' BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; önümüzdeki beş günlük hava tahmin raporunda, cuma gününden itibaren sıcaklıklar artacak. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların 5-6 derece yükselmesi ve mevsim normallerinin üzerine yükselmesi öngörülüyor. Öte yandan sisli hava birçok bölgede etkili olacak.
Ara ara yağışların görülebileceği belirtilirken, batı bölgelerde yağışların önümüzdeki hafta başından itibaren etkili olması bekleniyor.
Bugün İstanbul'da en yüksek 12 derece olan havanın pazartesi gününe kadar 17 dereceyi bulması tahmin ediliyor.
Etiketler: #İstanbul #meteoroloji #meteoroloji genel müdürlüğü
En Çok Okunan Haberler
-
- 'HTŞ'yi kim finanse ediyor' sorusuna yanıt verdi
- ABD'de 7.0 büyüklüğünde deprem!
- Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı!
- Cevdet Yılmaz’dan dikkat çeken açıklama
- Suriye ordusu çekildi... HTŞ, Hama'ya girdi!
- Anneannesini öldürmüştü...
- Lisede korkunç olay
- Nasuh Mahruki'ye tahliye kararı!
- Kalp krizi şüphesiyle gelen hasta sıra beklerken öldü
- Canlı yayında 'HTŞ' kavgası