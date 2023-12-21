İstanbullular saatlerce elektriksiz kalacak: İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

Yayınlanma: 21.12.2023 - 11:12

Güncelleme: 21.12.2023 - 11:12

BEDAŞ, 21 Aralık elektrik kesintisi programını paylaştı. Planlı yatırım ve bakım çalışmaları kapsamında İstanbul'un 21 ilçesinde elektirik kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 02:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 02:00:00 - 21/12/2023 04:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 04:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -SAZLIBOSNA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 11:00:00 - 21/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -DELİKLİKAYA mah sk bölgelerinde 21/12/2023 13:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce -CİHANGİR mah sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, BAHÇIVAN, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, BULUT, EFLATUN, FİRUZ AĞA, GÖL, GÖL BOYU, HANDE, HARMAN, HAVUZ ÜSTÜ, KOSPAK, MERMER, PEMBE, POYRAZ, YAĞMUR, ÇİÇEKBAHÇESİ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BAYTAR, HACI, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARTOPU, KOÇAK, KİBELE, KİLİM, NALBANT, OYMAK, SANDAL, SARI ÇİÇEK, SEMİHA ŞAKİR, YUVA, ÇETİN EMEÇ, ÜZENGİ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AZİZ, BASIN, BAĞLARİÇİ, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARA ALİ, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, MEZARLIK ALTI, OKUL, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YEDİVEREN sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah AHMET UĞUR, ARDA, ASİL, BALCIBÜK, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, DEVRİM, FİRUZ AĞA, HARMAN, KADİR ÖZDEMİR, MEHMET AKİF, OKUL, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, UZUN, YALIN, YEDİVEREN, YENİ, YURTSEVER, ÖZKAN, İLKNUR sk / MUSTAFA KEMALPAŞA mah KAYABAŞI sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AHMET UĞUR, ALİ ERDOĞAN, ASİL, AYHAN, BALCI, BALCIBÜK, BASIN, BAŞÖĞRETMEN ALİ KARAY, FEYYAZ UÇAR, FİDANLIK, FİRUZ AĞA, HARMAN, HASAN ÖNEL, KADİR ÖZDEMİR, KARAGÖZ, KARAY, KATIKÇI, KOCADERE, KORUTÜRK, KURTER, KİRAZLI BAHÇE, MEVLANA, OKUL, OZAN, PARK, PEHLİVAN, POYRAZ, SİVİL SAVUNMA YOLU, TEKSOY, YALDIZ, YILMAZ, ÖZKAN, İNÖNÜ sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 110. sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni OG Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 664., 665., 666., 667., 668., 675., 688., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah BAĞCILAR sk bölgelerinde 21/12/2023 00:01:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 459., 460., 461., 462., 464., 466., 467., 468., 472., 474., 475., 476., 479., BAĞCILAR, ŞEHİT YILMAZ KAAN sk / İNÖNÜ mah 438., 453., ŞEHİT YILMAZ KAAN sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SÜMER mah 30/4. sk bölgelerinde 21/12/2023 00:01:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah 656., 658., 660., BAĞCILAR sk / YENİGÜN mah 621., 639., 645., 647., 648., 649., 650., 651., 652., 653., 654., 655., 656., BAĞCILAR sk / YILDIZTEPE mah 463., 464., 465., 467., 471., 472., 473., 474., 475., 477., 507., 508., 509., 513., BAĞCILAR, ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk bölgelerinde 21/12/2023 00:01:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1606., 1620. sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1620., 1621., 1645. sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAHÇELİEVLER

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah SANAYİ sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ, KAHRAMAN, MOLLA HÜSEYİN, SANAYİ, ÖKSÜZ sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah IHLAMUR 3, KAVAK, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK, ÇINAR sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah BARIŞ, KAHRAMAN, MOLLA HÜSEYİN, SANAYİ, ÖKSÜZ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / ZUHURATBABA mah AKINCILAR, ASİLLER, SANTRAL ÇIKMAZI, SAĞLIK, İNCİRLİ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAŞAKŞEHİR

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GÖKÇEADA sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAYRAMPAŞA

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ULUYOL sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır

BEYLİKDÜZÜ

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah LİMAN sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ALİM, ARMUTLU, ATAKENT, HATAY, KURTULUŞ, KÖROĞLU, MUTLU, MİNE, NİSAN, OYA, OZAN, SEVDA, TAŞLI, ÇALIŞLAR, ÇAMLITEPE, ÖZGÜRLÜK sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYOĞLU

İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KOCATEPE mah CAMBAZOĞLU, DOLAPDERE TAKSİM sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, AYHAN IŞIK, CELAL ATİK, MEHMETLER sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BÜYÜKÇEKMECE

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah 103., KILIÇARSLAN sk / KUMBURGAZ mah 2. OTOBAN, ALP, ARDA, BAĞDERESİ, DEDEBAHÇE, DR. SADIK AHMET, DÜZDERE, ENGİN 2, EĞRELTİ, GECESEFASI, HATMİ, HUMUS, KAYIN 2, MELEKOTU, MİLLET 2, NİLAY 1, SADE, ÇANÇİÇEĞİ, ÇİM, İLİM 1, İNÖNÜ 3, ŞAYAN sk bölgelerinde 21/12/2023 01:00:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ŞİŞLİ

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, OYA, SALİH TOZAN sk / GÜLBAHAR mah ALTAN ERBULAK, AVNİ DİLLİGİL, BÜYÜKDERE, OYA, SALİH TOZAN sk bölgelerinde 21/12/2023 01:00:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2. KESKİN KALEM, GÖNÜL 1, KESKİN KALEM, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah ELİF, EREN 1, OYA, SALİH TOZAN, ÇİÇEKLİ BAHAR sk bölgelerinde 21/12/2023 01:00:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-İZZET PAŞA mah ARA, AVCI, AÇELYA, DENİZGÜLÜ, FIRIN ARKASI, GÜL 3, GÜRÜN, KARDELEN, KUYU, PIRLANTA, RÜZGAR, SUSAM, VEFA POYRAZ, YENİ YOL, ÇAM sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇATALCA

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YEŞİLBAYIR mah sk // ÇATALCA ilce -NAKKAŞ mah sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-GÖKÇEALİ mah GEZER sk bölgelerinde 21/12/2023 09:30:00 - 21/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah AHMEDİYE-BAHŞAYİŞ, ÇATALCA YOLU sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-BAHŞAYİŞ mah AKSARAY, ATABEY, CEMAHİR, DAĞ ÇİLEĞİ, FEYZULLAH, KURUÇEŞME, SÜTÇÜ PINAR, ÇAMLIKTEPE, ÇANAKKALE, ÇAĞRIBEY, ÇINARLAR, ÇOTANAK, ÇUHA ÇİÇEĞİ, ÇİÇEKTEPE, İZZETTİN sk / İHSANİYE mah SAĞLIK OCAĞI sk bölgelerinde 21/12/2023 09:30:00 - 21/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-MURATBEY MERKEZ mah GÜNEYGİRİŞİ, KEÇECİZADE sk bölgelerinde 21/12/2023 09:30:00 - 21/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÇINAR mah 1462., 1465., 1466., FİKRİ SÖNMEZ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah HADIMKÖY YOLU sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

EYÜPSULTAN

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.MİMOZA, 10.GÜL, 4.DEFNE, CEBECİ, DİŞBUDAK, HARMANLAR, LALEZAR, MEMBA, OVA, RUMELİ, SİPAHİ, TÜRKMEN, ÇAMLIK sk bölgelerinde 21/12/2023 01:00:00 - 21/12/2023 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah 1.MEHMET ÇOLAKOĞLU ÇIKMAZI, 1.SARMAŞIK, 1.ŞEN, 2.KEKİK, 4.CAMİ, 5.PARK ÇIKMAZI, ALTINER, ARDA, DÖNEMEÇ, GÜLOVA, HIZIR REİS, KANUNİ, MEHMET ÇOLAKOĞLU, MİMARSİNAN, MİMARSİNAN ALT, ORHANGAZİ, ULUBATLI, YÜKSEKYAYLA , ÇAVDAR, ÇAYIROVA, ÇİÇEKLİ sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah BEDİR, MEHMET ÇOLAKOĞLU, ÇİÇEKLİ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:30:00 - 21/12/2023 17:30:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ CUMA mah REŞADİYE, TALİMHANE sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah UZAKÇİFTLİK sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah AKASYA, AYTEN, DALGIÇ sk / RAMİ CUMA mah AYTEN, TOPÇULAR DEĞİRMENİ sk bölgelerinde 21/12/2023 11:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk / İSLAMBEY mah 3.GÜLİSTAN, BÜLBÜL YUVASI, EVLİCE BABA TEKKE, FULYA, GÖZTEPE, YAHYA GALİPBEY, ÖRNEK, ÖĞRENCİLER , ÜSKÜP, ŞAKAYIK sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, BAHARLI YOL, GÖZTEPE, GÖÇMENLER, KARLI, KARLITEPE, KILIÇ, MEKTEP, ORDU, SAYAYOLU, SUNGUR, YAHYA GALİPBEY, ÇELEBİLER, ÖĞRENCİLER, ÖĞRETMENLER, ÜÇ ŞEHİTLER YOKUŞU, İHSAN ÇIKMAZI, ŞEHİT ÖNDER ATEŞ sk / YENİDOĞAN mah BAHARLI YOL, GÖÇMENLER, NAKKAŞ, ORDU, ÇELEBİLER, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 21/12/2023 14:00:00 - 21/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SİLAHTARAĞA mah GÖÇMENLER sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 11. DEVRİYE, 12. DEVRİYE, 13. DEVRİYE, AŞIK, BESTEKAR, BÜLBÜLDERE, EMİN, GÖÇMENLER, GÜZELYOL, KARLITEPE, KEVSER, MARTIKUŞU, ORDU, RAHMET, TAFLANLI, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 21/12/2023 14:00:00 - 21/12/2023 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, KOSKA, NİŞANCA BOSTANI, NİŞANCA BOSTANI ÇIKMAZI, TÜRKELİ, ŞEHNAMECİ sk / NİŞANCA mah DERİNKUYU, HAVUZLU HAMAM, HAVUZLU KÜLHAN, LATİF, NİŞANCA BOSTANI, TUĞRAKEŞ, TÜRKELİ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah FEVZİPAŞA, HALICILAR, ŞEHİT KUBİLAY sk / ALİ KUŞÇU mah ASLANHANE, AT PAZARI MEYDANI, BÜYÜK KARAMAN, ESKİ ŞİFAHANE, FATİH TÜRBESİ, FEVZİPAŞA, HULUSİ NOYAN, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, MANİSALI FIRIN, MIHÇILAR, NALBANT DEMİR, TABHANE, TAYLASAN, İMAM NİYAZİ sk / ZEYREK mah BÜYÜK KARAMAN, DÜLGEROĞLU, ESKİ MUTAFLAR, HAYDARBEY, KIZTAŞI, MACAR KARDEŞLER, TEZGAHÇILAR, İMAM NİYAZİ sk / İSKENDERPAŞA mah ALİ EMİRİ, BİNA EMİNİ, MACAR KARDEŞLER sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-BALABANAĞA mah AHMET ŞUAYİP, BÜYÜK REŞİTPAŞA, HARİKZEDELER, ORDU, VİDİNLİ TEVFİKPAŞA, ZEYNEP KAMİL sk bölgelerinde 21/12/2023 12:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GAZİOSMANPAŞA

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah SEVCAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 750., 751., 755., 758/3., 760., 760/1., 761., 761/1., 762., 763., 764., 765., 765/1., 766., 767., 768., 769., 773., 775., BARBAROS, OSMAN ÖZKÜÇÜK, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE sk / ŞEMSİPAŞA mah 30., 31., 55., 56., LÜTFÜ AYKAÇ, İSTANBUL, ŞAKİR ZÜMRE, ŞEHİT ALİ KÖSE sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2868. sk bölgelerinde 21/12/2023 00:05:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 1600., 559., 561., 561/1., ABDİ İPEKÇİ, KADİR AKDOĞAN sk bölgelerinde 21/12/2023 12:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-AKINCILAR mah ATİLLA, BEYATLI, TAŞÇILAR, ŞİNASİ sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah PELİT sk bölgelerinde 21/12/2023 11:00:00 - 21/12/2023 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce -TOZKOPARAN mah sk bölgelerinde 21/12/2023 16:00:00 - 21/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

KÜÇÜKÇEKMECE

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -YEŞİLKÖY mah sk // KÜÇÜKÇEKMECE ilce -KARTALTEPE mah sk bölgelerinde 21/12/2023 00:00:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -HALKALI MERKEZ mah sk bölgelerinde 21/12/2023 00:01:00 - 21/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah ARZU, DEREBOYU, ELMALI sk bölgelerinde 21/12/2023 00:01:00 - 21/12/2023 06:01:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İSTASYON mah 1.FUNDA, 1.HANIMELİ, 1.SARIÇAM, 1.UĞUR, 1.ŞEKER, 1405. ÇIKMAZ, 2.MUTLU, 3.CAMİ, ALAÇAM, AYVAZ ÇEŞME, DİNÇ, KÖMÜRCÜ YOLU, ORDU, SİTE, TRAFO, YARIMBURGAZ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SİLİVRİ

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah DAMA, ETHEM, GÜNER, KONURALP, KORCAN, KÜRŞAT, LATİFE, SEYYAR, SOLMAZ, SULTANAHMET, SULUSARAY, TANDIR, TANKUT, TEKİNER, İLHAMİ sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

SULTANGAZİ

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2262., 2263., 2271., 2272/1., 2273., 2347. sk bölgelerinde 21/12/2023 00:05:00 - 21/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ZEYTİNBURNU

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ESKİ ÇIRPICI YOLU sk bölgelerinde 21/12/2023 09:00:00 - 21/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 125., 126., 131., MAHMUT KOCATÜRK sk / TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, KARANFİL, LEYLAK, ORKİDE, SÜLÜN, SÜMBÜL, ZAMBAK sk / VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgelerinde 21/12/2023 10:00:00 - 21/12/2023 15:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni TM Tesisi Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce -MALTEPE mah sk bölgelerinde 21/12/2023 12:00:00 - 21/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.