İstanbullulara 'su tüketimi' uyarısı: Nasıl su tasarrufu edilir?

25.05.2026 17:05:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İSKİ Genel Müdürlüğü, yaz aylarına girilirken bir kez daha su tüketimi için İstanbulluları uyardı. İSKİ açıklamasında "Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz" denilerek tasarruf önerileri sıralandı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından zaman zaman yapılan su tasarrufu çağrısına bir yenisi eklendi.

Kurumun sosyal medya hesabından Terkos Barajı'ndaki doluluk oranını gösteren fotoğraflar paylaşıldı ve "Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte her damla suyun değeri artarken, su tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz" ifadesine yer verildi.

İSKİ açıklaması şöyle:

"Avrupa Yakası'nın en büyük içme suyu kaynağı Terkos Barajı... Baharın renkleriyle buluşan barajlarımız, İstanbul’un yaşam kaynağı olmaya devam ediyor! İstanbul genelinde baraj doluluk oranı yüzde 71,72 olarak ölçüldü. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte her damla suyun değeri artarken, su tasarrufunu günlük yaşamın parçası haline getirmek her zamankinden daha büyük önem taşıyor. Bireysel su tüketimimizi sadece yüzde 15 azaltarak bir Terkos Barajı kadar suyu birlikte kurtarabiliriz"

NASIL SU TASARRUFU EDİLEBİLİR?

İSKİ açıklamasında, su tasarrufu için pratik yöntemlere de yer verildi.

O yöntemler şöyle:

  • "Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiğini unutmayın"
  • "Damlatan muslukları tamir ettirin"
  • "Muslukların altında bulunan vanaları kısın veya musluk başlıklarına perlatör taktırın"
  • "Sızdıran rezervuarın günde 700 litreye kadar su harcayabileceğini unutmayın"
  • "Rezervuarınızı daha küçük hacimlilerle değiştirin"
  • "Banyoda geçirdiğiniz süreyi kısaltın"
  • "Duş esnasında suyu açık bırakmayın"
  • "Kişisel temizlik esnasında musluğu açık bırakmayın"
  • "Kombinin suyu ısıtmasını beklerken akan suyu bir kapta biriktirin"
  • "Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurmadan çalıştırmayın"
  • "Bulaşıklarınızı makinada yıkayın"
  • "Sebze ve meyvelerinizi bir kap içerisinde yıkayın"
  • "Arıtma cihazı kullanıyorsanız çıkış suyunu biriktirerek temizlikte kullanın"
  • "Sulama yapıyorsanız buna sabah ya da akşam saatlerinde yapın"
  • "Arabalarınızı kova ve fırça yardımı ile yıkayın"
  • "Halılarınızı yıkamak yerine silmeyi tercih edin"
  • "Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin"
  • "Tükettiğiniz her şeyin üretiminde su kullanıldığını unutmayın"
  • "İSKİ Dijital Fatura uygulamasına geçin"
  • "Tasarrufu alışkanlık haline getirin"
Susuzluk tartışmaları sürerken su kaynağı ihalesi: Valilik İzmirlinin suyunu kiraya çıkardı İzmir Valiliği YİKOB, Menemen Yamanlar Dağı’ndaki doğal su kaynağının kullanım ve işletme hakkını kiraya vermek üzere ihaleye çıktı. Kentte susuzluk tartışmaları sürerken yapılacak ihale bugün gerçekleştirilecek.
Yaşlılarda kronik susuzlukluk demansa neden olabiliyor Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, yaşlılarda susuzluk hissinin azalmasının 'kronik susuzluğa' ve beraberinde demansa yol açabileceği uyarısında bulundu. Beynin %75’inin sudan oluştuğunu hatırlatan Demirel, susuzluğun beyin hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlatarak kelime bulma zorluğu ve kısa süreli bellek kayıplarına neden olduğunu vurguladı.
Susuzluk sandığınızdan daha tehlikeli: Yeterince su içmemek vücudu adım adım çökertiyor Uzmanlar, günlük yeterli miktarda su tüketilmemesinin beyin fonksiyonlarından cilt sağlığına, enerji seviyelerinden tansiyona kadar birçok hayati sistemi olumsuz etkilediğini vurguluyor