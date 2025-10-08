İstanbullunun iradesi 200 gündür Silivri'de: Yurttaşlar Şişli'de 'İmamoğlu'na özgürlük' için toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 60'ıncısını düzenliyor.

ÖZGÜR ÖZEL SESLENİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alanda toplanan kalabalığa sesleniyor:

"Sevgili Hikmet Çetin abimiz, maalesef bir rahatsızlığı için tedavi görüyor Tedbiren orada yatıyor, gözü burada kulağı burada"

İMAMOĞLU'NDAN MESAJ VAR

Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun gönderdiği mesajı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

İmamoğlu, Çelik tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubuna, "Değerli hemşehrilerim, sevgili İstanbullular… Kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, gençlerimiz, çocuklarımız, elleri öpülesi büyüklerim… Bu şehrin, bu ülkenin namuslu, mert vatandaşları… 200 gündür sizlerden uzaktayım. Çarşıda, pazarda sizlerle karşılaşmayı, sohbet etmeyi özlüyorum. Sizleri dinlemeyi özlüyorum. Hep aklımdasınız, her birinize teker teker sarılıyorum” sözleriyle başladı.

“Ben ve çalışma arkadaşlarım, milli iradenin temsilcileri, seçilmiş belediye başkanlarımız, aylardır görevimizden ve sizlerden uzak tutuluyoruz” diyen İmamoğlu, “Bizler, hukuki bir davada yargılanmıyoruz. Bu, baştan sona siyasi bir davadır. Bizler yargılanmıyoruz. Bizi siyasi amaçlarına ulaşmak için, yargılamadan cezalandırıyorlar. Bizler, milletin siyasi iradesinin temsilcileriyiz. Bizler, milletin refah ve mutluluk, adalet ve hürriyet talebinin temsilcileriyiz. Bizden korkuyorlar, çünkü milletten korkuyorlar. Her derdin çaresi vardır ama, içine millet korkusu düşenler çaresizdir, zavallıdır” şeklinde konuştu.

“AYLARDIR YILMADAN DİRENİYORSUNUZ”

“Benim güzel hemşerilerim; onlar milletten korkuyor ama siz hiçbir şeyden korkmuyorsunuz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Resul Emrah Şahan kardeşimi ve diğer kıymetli il, ilçe belediye başkanlarımızı haksız, hukuksuz hapse atan zihniyete karşı aylardır, yılmadan direniyorsunuz. Cumhuriyetin ve demokrasinin, adaletin ve hürriyetin yanında dimdik duruyor ve tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi haykırıyorsunuz: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Milletin egemenliğini gasp etmeye çalışanlar, yarattıkları ekonomik, siyasi, idari krizlerle ülkemizi bir uçuruma sürüklüyorlar. İktidar; demokrasiden, hukuktan uzaklaşıp zorbalaştıkça ekonomi düzelmez hale geliyor. Devlet; eğitim, sağlık, adalet, güvenlik gibi temel hizmetleri doğru dürüst yerine getiremez oluyor.”

“BU SİSTEMİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

“Tek bir şahsa göre dizayn edilmiş, ilk günden beri kriz üreten, bir avuç insanı zenginleştirirken milletin çoğunluğunu yoksullaştıran bu sistemi değiştireceğiz. Milletin değil, bir avuç insanın çıkarları için işleyen bu insafsız düzeni değiştireceğiz. Herkes için, her yerde, adaletin ve hürriyetin güvencesi olacak, tam demokratik bir rejim kuracağız. Herkese refah ve bereket getirecek, herkesin birbirini kendisine denk ve eşit gördüğü, insanca, hakça bir düzen inşa edeceğiz. Çıktığımız bu zorlu, acılı, meşakkatli yolun hedefleri, çok ama çok büyüktür. Milletimizin umutları, özlemleri, hayalleri ne kadar büyükse, o kadar büyüktür.”

“86 MİLYONUN KARDEŞLİĞİYLE BAŞARACAĞIZ”

“Bir avuç insana karşı, 86 milyonun gücüyle, 86 milyonun kardeşliğiyle başaracağız. Bu cennet vatanda özgür, mutlu ve onurlu yaşamak için, kim olduğumuz, nerede olduğumuz hiç fark etmeyecek. İstanbul Boğazı’nın kenarında… Dicle Nehri’nin kıyısında… İç Anadolu’nun bozkırında… Ege’nin ovalarında… Karadeniz’in ormanlarında… Akdeniz’in yaylalarında aynı imkanları, aynı fırsatları bölüşeceğiz. Ortak değerlerimize, ortak sorumluluklarımıza hep birlikte sahip çıkarak, sevinçleriyle hüzünleriyle aynı hayatı paylaşacağız. Birbirimize sarılıp, birbirimizden güç alacağız. Her şey çok güzel olacak. Milletime inancım, güvenim sonsuzdur. Sizleri çok seviyorum. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”

ŞAHAN: ŞİŞLİ, MİLLİ MÜCADELENİN BAŞLADIĞI YERDİR

Tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ise Şişli'ye gönderdiği mesajında, “Bu 200 gün hem sabrın ve dayanışmanın, hem de onurun ve umudun 200 günü oldu. 19 Mart Darbesi’nden sonraki ilk mitingimizi yine Şişli’de yapmıştık. O gün de söyledik, bugün de söylüyoruz. Şişli, Milli Mücadelenin başladığı yerdir. Cumhuriyet’in, özgürlüğün ve halk iradesinin simgesidir” ifadelerine yer verdi.

RESUL EMRAH ŞAHAN'A ÖZGÜRLÜK

CHP İstanbul Gençlik Kolları üyeleri, Şişli Atatürk Evi Müzesi'nden Mecidiyeköy'e yürüyerek mitinge katıldı. Yürüyüşte tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın özgürlüğü için sloganlar atıldı.

"Yürüyüşümüz sürecek, mücadelemiz büyüyecek" pankartı taşındı.