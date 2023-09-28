Çanakkale'yi sağanak vurdu... Yollar göle döndü!
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle deredeki bir balıkçı teknesi battı, yollarda su birikintileri oluştu.
Meteoroloji'nin dün Çanakkale ve ilçeleri için 'sarı' kodlu uyarıda bulunmasının ardından sabah saatlerinde Lapseki ilçesinde yağış etkili oldu.
Yer yer etkisini artıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
Ayrıca ilçede bulunan Çınarlıdere çayında yükselen su seviyesi nedeniyle bir balıkçı teknesi battı.
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