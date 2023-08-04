Mobilyacı taksitte artış talep etti
Mobilya sektörü BDDK’nın taksit düzenlemesinin yeniden eski haline gelmesi çağrısında bulundu. Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Doğan, bu düzenlemenin özellikle evlenme çağına gelmiş yuva kuracak gençleri çok zor durumda bıraktığını söyledi.
Kredi kartlarında taksit sayısının düşürülmesine tepkiler sürüyor.
Mobilyada taksit sayısının 12’den 9’a düştüğünü hatırlatan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Doğan, “Bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi en azından 12 ay. Biz hem Ticaret Bakanlığı’na hem de BDDK’ye başvurumuzu yaptık” diye konuştu.
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