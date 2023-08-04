Mobilyacı taksitte artış talep etti

Yayınlanma: 04.08.2023 - 11:20

Güncelleme: 04.08.2023 - 11:20

Kredi kartlarında taksit sayısının düşürülmesine tepkiler sürüyor.

Mobilyada taksit sayısının 12’den 9’a düştüğünü hatırlatan Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Doğan, “Bu enflasyon ortamında fiyatlar arttı, alım gücü düştü. Gençlerin evlenmesine destek olmak amacıyla taksitlerin uzatılması son derece faydalı olacak. Sektörün beklentisi en azından 12 ay. Biz hem Ticaret Bakanlığı’na hem de BDDK’ye başvurumuzu yaptık” diye konuştu.