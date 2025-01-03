İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesi incelendi: Kıyılarda fazla değişim yok

Yayınlanma: 03.01.2025 - 10:11

Güncelleme: 03.01.2025 - 11:06

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Mühendislik Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, radar uydu verilerini kullanarak ekibiyle geliştirdiği Küresel Yer İzleme Sistemi ile İstanbul'un 2014'ten bu yana olan kentsel büyümesini inceledi. Radar uydularının her 12 günde bir dünya etrafındaki turunu tamamladıklarını ifade eden Kutoğlu, "Bu uygulamayla radar uydularından toplanan 12 günlük verileri gerçek zamanlı olarak işleme kabiliyetine kavuştuk. Bu uygulamayı kullanarak, kentlerimizdeki ya da bir bölgenin arazisindeki değişimlerin bütünüyle resmini çekmek ve incelemek mümkün olabiliyor" dedi.

KIRMIZI İŞARETLİ BÖLGELER, DEĞİŞTİRİLMİŞ ALANLAR

Kullandıkları radar uydularının arşiv verisinin 2014'ten başladığını, bu nedenle de geliştirdikleri uygulama ile İstanbul'un 10 yıllık kentsel büyümesini incelediklerini belirten Kutoğlu, "Kırmızı işaretli bölgeler, 2014'ten sonra değiştirilmiş alanları gösteriyor. Bu alanlar park, bahçe, yeni bir bina veya var olan binanın kentsel dönüşüme sokulması olabilir. Uygulamayla her türlü değişimi görmemiz mümkün. İstanbul'un metropol alanında kent neredeyse baştan aşağıya yenilenmiş gözüküyor. İstanbul'un metropol kısmında bir kentsel değişim görüyoruz, 2014'ten bugüne kadar" diye konuştu.

'10 YILDAN BU YANA YÜZDE 75 CİVARINDA BİR DEĞİŞİM GÖZLÜYORUZ'

Yoğun değişim görülen bölgeleri anlatan Kutoğlu, "Genelde yoğun yerleşim olan bölümlerinde, kıyı kesimleri hariç, geri plana doğru kentin büyümesi söz konusu. Yeni yolların yapıldığını, havaalanının yapıldığını görebiliyoruz. Yeni köprü ve barajların yanı sıra konut alanlarındaki değişimi ekranda görebiliyoruz. Genellikle kıyı alanları muhafaza edilmiş, orada çok fazla bir değişim yok. Ama geri planlarda şehir, kuzey bölgesine doğru büyümüş. 10 yılda şehir baştan aşağı adeta yeniden yaratılmış. Yaptığımız analize baktığımızda 10 yıldan bu yana İstanbul'un metropol alanında yüzde 75 civarında bir değişim gözlüyoruz, kentsel değişim söz konusu" dedi.