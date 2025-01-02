İstanbul Ticaret Odası açıkladı: Aralık ayının zam şampiyonu belli oldu!

Yayınlanma: 02.01.2025 - 12:15

Güncelleme: 02.01.2025 - 12:26

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 91’inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 126 ürünün fiyatı ise değişmedi.

TAZE FASULYE FİYATI YÜZDE 26,99 ARTTI

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 26,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 24,28 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları alt grubundan yüzde 21,18 ile gazete, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 15,03 ile kıvırcık salata, yüzde 14,94 ile yeşil soğan, yüzde 14,20 ile yaş üzüm ve çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 11,22 ile çikolata oldu.

DOMATES YÜZDE 21,97 UCUZLADI

Aralık ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 21,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; aynı gruptan yüzde 12,85 ile karnabahar, yüzde 11,91 ile salatalık, yüzde 10,54 ile kabak, yüzde 9,89 ile portakal ve yüzde 8,32 ile ıspanak oldu.