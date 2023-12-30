Tekirdağ'da sahte içki operasyonu... 1350 litre ele geçirildi!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerince 2 evde 1350 litre sahte içki ele geçirildi.

AA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 10:19
Tekirdağ'da sahte içki operasyonu... 1350 litre ele geçirildi!
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Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arzulu Mahallesi'nde M.Ö.'nün sahte içkileri piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

E V SAHİBİ GÖZALTINDA!

Belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1350 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan düzenek, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirdi.

Operasyonda ev sahibinin gözaltına alındığı aktarıldı.


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