BEDAŞ'tan elektrik kesintisi duyurusu

05 Ağustos 2022 Cuma, 08:06

BEDAŞ, İstanbul Aksaray’da elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.



BEDAŞ'tan (Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbul Fatih İlçesi'ne bağlı Aksaray'da indirici trafo merkezi yakınlarında bugün ( 4 Ağustos Perşembe) saat 16:00 sularında kimliği belirsiz bir kişi tarafından çıkarıldığı tespit edilen yangın nedeniyle, bölgeyi besleyen elektrik kablolarımızda ağır hasar meydana gelmiştir.

-Yangın ihbarı gelir gelmez, can ve mal güvenliğini sağlamak için bölgedeki bazı mahallelerde enerji kesintisine gidilirken itfaiyenin yangını söndürmesi sonrasında da ekiplerimiz hasar gören elektrik kablolarının onarımı için yoğun bir şekilde çalışmalara başlamıştır.

-Üzülerek belirtmek isteriz ki yangın nedeniyle ortaya çıkan enerji kesintisinden Fatih ilçemiz sınırları içinde bulunan Aksaray semti ile İskenderpaşa, Hobyar, Eminsinan, Binbirdirek, Demirtaş, Beyazıt, Balabanağa ve Ali Kuşçu mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımız etkilenmektedir.

-Ekiplerimizin arızayı gidermek ve bölgeyi en sağlıklı şekilde enerjilendirmek için çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiğini belirtir, bu süreçte gösterdikleri anlayış için vatandaşlarımıza teşekkür ederiz”