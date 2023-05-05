İstanbul'un 9 ilçesinde yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı!

İstanbul'un Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen eşzamanlı yasadışı bahis operasyonunda, 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:09
İstanbul'un 9 ilçesinde yasadışı bahis operasyonu: 20 gözaltı!
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, futbol ile diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarıyla ilgili suçların engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, bazı şüphelilerin sanal ortamda yasadışı bahis oynanmasını sağlayarak para transferine aracılık ettiklerini belirledi.

Zanlıların QR kod yöntemiyle bankamatiklerden çektikleri bahis paralarını "kasacı" diye tabir edilen çete üyelerinin taşıdığı saptayan ekipler, bu şekilde haksız kazanç elde edildiğini tespit etti.

9 İLÇEDE EŞZAMANLI OPERASYON!

Ekipler tarafından bu tespitler sonrası Bağcılar, Bayrampaşa, Çekmeköy, Esenyurt, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen eşzamanlı operasyonda 20 şüpheli yakalandı. 

Operasyonlarda ?????29 cep telefonu, 26 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar, 205 bin 795 lira ve 613 dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.


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