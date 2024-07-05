İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde aralıklarla yağış etkili oluyor.

AA
Yayınlanma: 05.07.2024 - 13:57
İstanbul'un bazı bölgelerinde yağış etkili oluyor
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Kentin Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Tuzla'da kısa süreli sağanak etkili oldu.

Beykoz Kavacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde de sağanak nedeniyle yurttaşlar duraklara, işyeri girişlerine ve binaların korunaklı yerlerine sığındı.

Avrupa Yakası'nda ise başta Sarıyer olmak üzere Boğaz ve çevresinde aralıklarla yağış görüldü. Fatih'te de bazı bölgelerde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yağışın da etkisiyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde ve bağlantı yollarında yavaş ilerleyebildi. D-100 karayolu ile TEM Otoyolu'nda da bazı bölgelerde trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kentin bazı bölgelerinde yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.


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