İstanbul’un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kısa süreli ve aralıklarla karla karışık yağmur etkili oluyor.

AA
03 Mart 2022 Perşembe, 09:40
İstanbul’un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur görülüyor
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Sabah saatlerinde Zeytinburnu ve çevresinde etkili olan sulu kar yağışı nedeniyle bazı araçların üstünde kar birikintileri oluştu. 

Anadolu Yakası’nda, Kadıköy ve Üsküdar’ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde aralıklarla karla karışık yağmur etkili oldu. Ümraniye'de de karla karışık yağmur görüldü.

Yağışın kentte aralıklarla etkili olması bekleniyor. 


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