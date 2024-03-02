İstanbul'un ciğerleri Kuzey Ormanları parsel parsel talan ediliyor: Nefesimiz kalmadı

Yayınlanma: 02.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.03.2024 - 04:00

Sermayenin, devlet yoluyla aldığı onaylar Türkiye’nin birçok noktasında ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını yok ediyor. Tahribatın en yoğun yaşandığı alanlardan biri de İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları oldu.

İktidarın havalimanı ve köprü projesiyle yüz binlerce ağacın katledildiği Kuzey Ormanları şimdi de maden ve rüzgâr enerjisi santralları projesiyle tehdit altında. Cumhuriyet geçen günlerde Akçelik Madencilik’in Kuzey Ormanları’nın Çatalca mevkisinde yapmak istediği 475.64 hektarlık madeni gündeme getirmişti.

ORMANA KALKER OCAĞI

Şimdi de Refik Karabacak isimli şahıs şirketi, aynı konumda yapmak istediği kalker ocağı projesi için bakanlığa başvuruda bulundu. 45 milyon TL değerindeki projeye onay verilmesi durumunda ilk olarak 14.1 hektarlık alanda çalışmalar başlayacak. Ancak şirketin bölgede 97 hektarlık ruhsatının bulunması da büyüme riskini gösteriyor. Tamamı orman alanı olan proje aynı zamanda Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na sınırda bulunuyor. Ayrıca alan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yer alıyor.

Her ne kadar “temiz enerji” olarak adlandırılsa da rüzgâr enerji santrallarının (RES) yapılacağı bölgelerin dikkatle seçilmesi gerekiyor. Kuzey Ormanları’nın Tekirdağ’a uzanan bölgesi de RES projeleriyle tehdit altında.

YEDİ RES DAHA

Son olarak SYCS İnşaat, Saray ilçesinde dört mahalleyi kapsayan RES projesi için bakanlığa başvuruda bulundu. Onay verilmesi durumunda 273 milyon TL değerindeki proje kapsamında alanda yedi rüzgâr türbini yapılacak. Ayrıca orman içerisinde türbinlerin yerleştirilmesi için servis yolları yapılacak.

Projenin tanıtım dosyasına göre alan aynı zamanda “İçme ve Kullanma Suyu Mutlak Koruma Alan Sınırı” ve “Yeraltısuları Besleme Alanı (YAS)” içerisinde kalıyor. Saray’daki bir tehdit olan Limak Holding’in 110 futbol sahası büyüklüğündeki arazide yapmak istediği maden ocağı projesi de bakanlığın onayını bekliyor.

