İstanbul'un ciğerleri Kuzey Ormanları parsel parsel talan ediliyor: Nefesimiz kalmadı
İktidarın doğayı hedef alan yağma projelerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Kuzey Ormanları’nın Çatalca mevkisindeki ağaçlar maden, Saray mevkisindekiler ise RES tehdidi altında...
Sermayenin, devlet yoluyla aldığı onaylar Türkiye’nin birçok noktasında ormanları, tarım arazilerini ve su kaynaklarını yok ediyor. Tahribatın en yoğun yaşandığı alanlardan biri de İstanbul’un temiz hava ve su kaynağı olan Kuzey Ormanları oldu.
İktidarın havalimanı ve köprü projesiyle yüz binlerce ağacın katledildiği Kuzey Ormanları şimdi de maden ve rüzgâr enerjisi santralları projesiyle tehdit altında. Cumhuriyet geçen günlerde Akçelik Madencilik’in Kuzey Ormanları’nın Çatalca mevkisinde yapmak istediği 475.64 hektarlık madeni gündeme getirmişti.
ORMANA KALKER OCAĞI
Şimdi de Refik Karabacak isimli şahıs şirketi, aynı konumda yapmak istediği kalker ocağı projesi için bakanlığa başvuruda bulundu. 45 milyon TL değerindeki projeye onay verilmesi durumunda ilk olarak 14.1 hektarlık alanda çalışmalar başlayacak. Ancak şirketin bölgede 97 hektarlık ruhsatının bulunması da büyüme riskini gösteriyor. Tamamı orman alanı olan proje aynı zamanda Çilingoz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’na sınırda bulunuyor. Ayrıca alan “İçme-Kullanma Suyu Havzalarının Korunmasına Dair Yönetmelik” kapsamında yer alıyor.
Her ne kadar “temiz enerji” olarak adlandırılsa da rüzgâr enerji santrallarının (RES) yapılacağı bölgelerin dikkatle seçilmesi gerekiyor. Kuzey Ormanları’nın Tekirdağ’a uzanan bölgesi de RES projeleriyle tehdit altında.
YEDİ RES DAHA
Son olarak SYCS İnşaat, Saray ilçesinde dört mahalleyi kapsayan RES projesi için bakanlığa başvuruda bulundu. Onay verilmesi durumunda 273 milyon TL değerindeki proje kapsamında alanda yedi rüzgâr türbini yapılacak. Ayrıca orman içerisinde türbinlerin yerleştirilmesi için servis yolları yapılacak.
Projenin
tanıtım dosyasına göre alan aynı
zamanda “İçme ve Kullanma
Suyu Mutlak Koruma Alan
Sınırı” ve “Yeraltısuları Besleme
Alanı (YAS)” içerisinde kalıyor.
Saray’daki bir tehdit olan Limak
Holding’in 110 futbol sahası
büyüklüğündeki arazide yapmak
istediği maden ocağı projesi de
bakanlığın onayını bekliyor.
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