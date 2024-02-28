Tesla Model 3 Performans geri sayıma geçti: Tanıtım için kayda alınırken görüntülendi
Tesla Model 3 geçen yıl makyajlanmasının ardından Performans versiyonu kaldırılarak iki versiyonla satışa sunuldu. Ancak aylar süren bekleyişin ardından Performans versiyonu geri dönüyor.
Tesla'nın yeni bir Model 3 Performance'ı piyasaya sürmesi son birkaç aydır heyecanla bekleniyor.
Tesla geçen yıl güncellenmiş bir tasarıma sahip yeni Model 3'ü piyasaya sürdüğünde, otomobil üreticisi Model 3'ün yalnızca RWD Standart Menzil ve Çift Motorlu Uzun Menzil versiyonlarını geri getirdi. Yıllardır ürün gamında yer alan Model 3 Performance ise ortadan kaybolmuştu.
İLK KEZ KAMUFLAJSIZ
Aylardır kamuflajlı Model 3 Perofrmance test araçları objektiflere yakalanıyor. Ancak daha büyük fren kaliperleri nedeniyle bunların Model 3'ün Performans versiyonları olduğunu doğrulayabildik.
Daha yakın zamanda Model 3 Performance prototipleri yeni spor koltuklarla da görüntülenmişti.
Şimdi de yeni bir Model 3 Performance, İspanya'nın Valencia kentinde yapılan bir tanıtım videosu çekiminde ilk kez kamuflajsız olarak görüntülendi.
BEKLENMEDİK DEĞİŞİKLİKLER!
Tesla daha önce Performans versiyonlarında diğer versiyonlara oranla büyük değişiklikler sunmuyordu. Marka temel olarak daha büyük frenler koyuyor, Model 3 Dual Motor'a bir spoiler takıyor ve performansın kilidini açıyordu.
Ancak Model 3 Performance'ın bu yeni versiyonu, ön tamponun farklı olması, yeni koltuklar, yeni jantlar, spoiler ve potansiyel olarak daha fazla performans ile daha fazla donanım yükseltmesine sahip olacak gibi görünüyor.
TESLA MODEL 3 PERFORMANS NE ZAMAN SATILACAK?
Tesla'nın yeni Model 3 Performance yenilemesini ne zaman piyasaya sürmeyi planladığı ise bilinmiyor. Ancak şu anda tanıtım videoları çekildiği için tanıtımın kısa süre sonra yapılması bekleniyor.
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