Esenler'de taciz ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdü

Esenler'’de Suriyeli İbrahim Alobeid evde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde Alobeid'in kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Esenler'de taciz ettiğini öne sürdüğü arkadaşını bıçakla öldürdü
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 16:12

Olay, Esenler'e bağlı Fatih Mahallesi Osmangazi Caddesinde 4 katlı binanın çatı katında sabah saatlerinde meydana geldi. Suriyeli İbrahim Alobeid yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yapan arkadaşı ile evinde oturuyordu.

İkili arasında bilinmeyen nedenle tartışma başladı. Tartışma sırasında kaçak göçmen arkadaşı Alobeid’i bıçakla saldırdı. Gürültüyü duyan apartman sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklı saldırganı gözaltına alırken, sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Alobeid'in hayatını kaybettiğini belirledi.

TACİZ İDDİASI

Şüpheli ilk ifadesinde İbrahim Alobeid’in kendisine cinsel tacizde bulunduğunu bu yüzden bıçakladığını söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Esnaf Erol Koç’’ Sabah dükkanımızı açtığımızda ambulans ve ekip otosu vardı. Birisinin öldüğünü ve olay yerinin incelendiğini öğrendik. Biraz önce de cenazeyi götürdüler’’ diye konuştu.


Etiketler: #Esenler #suriyeliler #suriyeli

İlgili Haberler

Göçün eğitime yansıması: 2015'ten beri Suriyeliler zirvede

Göçün eğitime yansıması: 2015'ten beri Suriyeliler zirvede
Almanya'da Yüksek Mahkeme'den bir ilk: Suriyelilere 'koruma statüsü' verilmesi reddedildi

Almanya'da Yüksek Mahkeme'den bir ilk: Suriyelilere 'koruma statüsü' verilmesi reddedildi
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Çocuğa şiddet ve istismar arttı

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Çocuğa şiddet ve istismar arttı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler