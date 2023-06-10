Taksim'de Norveç vatandaşı genci darbedip gasbettiler!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:14

Güncelleme: 10.06.2023 - 12:01

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Taksim Hüseyinağa Mahallesi’nde geçen aylarda yaşanan olayda, gece kulübüne giden Norveç vatandaşı Rebar A.A., sabaha karşı mekandan ayrıldı.

Ardından gencin önünü kesen 5 şüpheli, Rebar A.A.'dan para istedi. Gencin tepki göstermesi üzerine şahıslar, Rebar A.A.'yı darbetmeye başladı.

Bir süre sonra şahıslardan biri gencin 25 bin lira değerindeki cep telefonunu çaldı. Şahıslar ardından koşarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

GASPÇI YAKALADI

Olayın ardından gencin şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Rebar A.A.'nın ifadesine başvuran polis, kamera görüntülerini de incelemeye aldı. Devam eden çalışmalarda şahısların kimliğini tespit eden polis, telefonu gasbeden kişinin ise Sergen A. olduğunu belirledi. Bunun üzerine şahıs, polisler tarafından yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, ifadesi alınması ve adli işlemlerinin yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece 'gasp' uçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.