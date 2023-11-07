İstanbul'un göbeğinde pes dedirten olay: Dükkanının önüne park eden lüks aracı parçalattı
İstanbul Ataşehir'de bir kişi dükkanının önüne park eden lüks marka aracı parçalattı. O anlar sosyal medyada gündem olurken; olayın mizansen mi gerçek mi olduğu belirsizliğini koruyor.
Şaşırtan olay İstanbul Ataşehir'de meydana geldi. Dükkan sahibi bir kişi, dükkanının önüne park eden lüks aracı parçalattı.
Ataşehir Şebboy Sokak'taki dükkan sahibi aracın kendisine ait olmadığını ve iş yerinin önünü kapattığını söyleyerek aracı parçalattı.
MİZANSEN Mİ, GERÇEK Mİ?
Sosyal medyada yayınlanan videonun altına yapılan yorumlarda ise olayın bir mizansen olduğu veya bir film çekiminin parçası olduğu ileri sürüldü.
Bazı yorumcular, aracın plakasının sahte olduğunu ve aracın zaten hasarlı olduğunu iddia etti.
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