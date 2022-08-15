İstanbul'un göbeğinde takside taciz: Öldürüleceğim zannettim
İstanbul Kadıköy'den evine gitmek üzere taksiye binen 23 yaşındaki üniversite öğrencisi D.G. takside korku dolu anlar yaşadı. Sözlü tacize uğrayan genç kız, taksici istemediği yerlere doğru gidince camları yumruklayarak kurtuldu.
İstanbul Kadıköy'de 24 Temmuz gecesi yaşanan olay iddialara göre şöyle yaşandı. Üniversite Öğrencisi ve özel bir şirkette çalışan 23 yaşındaki D.G. gece 02:14 sıralarında iş yerinden çıktı. Evi yakın mesafede olmasına rağmen gece yürümeyip taksiyi tercih etti.
Taksici iddiaya göre ilk olarak kısa mesafe diyerek almak istemedi. Daha sonra aldı hakaretler küfürler etmeye aşladı. İddiaya göre taksimetreyi de açmadı. Genç kızı dövmekle tehdit eden taksici, kapıları kilitleyip aracı farklı güzergaha sürdü. Genç kız camları yumruklayınca biran da durup onu indirdi ve hızla kaçtı.
Yaşadığı korku dolu anları Sabah gazetesine anlatan D.G; "Ben gece çıkıyorum işten. Ev Kadıköy'de yakın bir mesafede ama yine de gece olduğu için taksi tercih ettim. Taksici yakın mesafe diye küfürler edip söylenmeye başladı. Hızla aracı kullanıyor oraya buraya savrulmaya başladım. Bana, 'seni başkası olsa kesin döverdi. Kenara çekip bir güzel döveyim mi seni? Bana hayat kadını' gibi laflar etti. Korkmaya başladım. Çok tedirgin oldum o sırada beni tenha yerlere götürmeye başladı. Daha da korktum. Haberlerde gördüğüm kadınlar gibi öldürüleceğim zannettim. Birilerini aramak istedim şarjım bitti. İyice tedirgin oldum. Beni indir diye yalvardım ağladım" ifadelerini kullandı.
"ÖLDÜRÜLECEĞİM ZANNETTİM"
"Ne yaptıysam durmadı beni asla indirmedi" diyen G. "Sonra camları yumruklamaya başladım. Belki biri dışardan görür yardım eder diye. Bunu yapınca korktu biraz kenara çekti beni indirdi hızla olay yerinden uzaklaştı. Bir markete gittim ağlaya ağlaya durumu anlattım onlar beni evime bıraktı. Ertesi gün gidip şikayetçi oldum. Umarım o taksici bulunur ve başkalarına daha kötüsünü yapmaz. Ben çok korktum öleceğim öldürüleceğim zannettim" dedi.
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