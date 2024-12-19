İstanbul'un iki ilçesinde sahte plaka operasyonu: Suç örgütlerine kuryeli teslimat!

Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'da sahte plaka basıldığı tespit edilen iki adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda çok sayıda sahte plaka ve basım malzemesi ele geçirildi. Basılan plakaların suç örgütlerine temin edildiği belirlenirken 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un iki ilçesinde sahte plaka operasyonu: Suç örgütlerine kuryeli teslimat!
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DHA
Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:36

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar ve Gaziosmanpaşa'daki iki iş yerinde sahte plaka basıldığına yönelik ihbar aldı. Ekipler, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

İki adreste yapılan aramalarda 182 adet sahte plaka, 1 adet pres makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 3 adet plaka kalıbı, 512 adet harf ve rakam içeren malzeme ele geçirildi.

KAHVALTI DÜKKANININ BODRUMUNDA SAHTE PLAKA BASIMI

Polis ekiplerinin Bağcılar ilçesine bağlı Yüzyıl Mahallesi 2185. Sokak'ta bulunan bir kahvaltı dükkanına da baskın yaptı. Üst katı kahvaltı dükkanı olan iş yerinin bodrum katının, sahte plaka basım atölyesine çevrildiği tespit edildi.

İş yerinde yapılan incelemelerde basılan sahte plakaların suç örgütlerine, kurye kıyafetleri giyilerek motosikletle teslim edildiği belirlendi. 


Etiketler: #İstanbul #kurye #Operasyon #sahte plaka

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