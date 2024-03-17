Sahte plaka atölyesine jandarmadan operasyon

Antalya’nın Kepez ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sahte plaka atölyesine düzenlenen operasyonda 350 adet basılmış sahte plaka ve 525 adet boş plaka ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 19:28
Sahte plaka atölyesine jandarmadan operasyon
Abone Ol google-news

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, A.U. ve S.Y.K. isimli şahısların Kepez ilçesindeki evlerinin bodrum katına sahte plaka imalathanesi kurarak, suçta kullanılmak üzere sahte plaka bastıkları ve bu plakaların satışını yaptıkları tespit edildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonla şüphelilerin ikametinde yapılan aramada 350 adet basılmış sahte plaka, 525 adet boş plaka, 12 adet kalıp aparatı, 1 adet mühür, 1 adet kompresör, 1 adet basım kalıbı, 1 adet boya makinesi, 1 adet pres makinesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


alya haberleri Antalya haberleri Operasyon haberleri nitelikli dolandırıcılık haberleri şüpheli haberleri

İlgili Haberler

Eski hakemler Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Penaltı iptali doğru karar mı?

Eski hakemler Beşiktaş - Antalyaspor maçını değerlendirdi: Penaltı iptali doğru karar mı?
Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Kendi sonunu hazırlıyor'

Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı: 'Kendi sonunu hazırlıyor'
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında inanılmaz son!

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasında inanılmaz son!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

5 bin yıllık antik kenti rahat bırakın

5 bin yıllık antik kenti rahat bırakın
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı
Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama

Lezita grevi sürüyor... Hindistan’dan işçi getirmekle gündeme geldi: Firmadan açıklama
Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı

Tuz Gölü’nde görsel şölen… Yazlıkçı flamingolar gelmeye başladı
Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?

Ahmet Türk yanıtladı: AKP’yle görüşüyorlar mı?
Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması

Emre Belözoğlu’ndan flaş Olimpiu Morutan açıklaması
İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!

İşe giderken başından vurulmuştu... Kurtarılamadı!
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’