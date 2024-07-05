İstanbul'un orta yerinde dehşet! Çocukları 'cin musallat olmuş' diyerek istismar etmiş!

Yayınlanma: 05.07.2024 - 18:01

Güncelleme: 05.07.2024 - 18:03

Eyüpsultan’da elektrik işi yapan ve kendisini çevresindekilere "hoca" diye tanıtan Cüneyt Vural, muska ve büyü gibi şeyler yaptığını iddia ediyordu. 15 yaşında lise öğrencisi Y.U., zaman zaman baygınlıklar geçiren teyzesinin "cin musallat olduğu" iddiasıyla Cüneyt Vural'a götürülmesiyle, Vural'la tanıştı. Y.U.'nun bu sayede iletişim bilgilerini alıp konuşmaya başlayan Vural, ona da cinlerin musallat olduğunu öne sürdü.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, Y.U.'yla zaman zaman kafede buluşan Vural, bu görüşmeler ilerledikçe çocuğu Polenezköy'de bulunan bir otele götürdü. Bu otelde başlangıçta taciz olarak başlayan eylemler, daha sonra tecavüze dönüştü. Vural, çocuğu her otele götürdüğünde gözüne gözlük, kafasına şapka taktırıp bir otel odasında defalarca kez istismarda bulundu.

Habere göre Y.U., Cüneyt Vural'dan kaçıp kurtulmak istedi. Ancak Vural'ın "varlıklarım (cinlerinin) senin peşini bırakmaz" sözlerine inanıp korktu. Yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Y.U. bu süreçte arkadaşı M.A.'yı da cinci hoca Cüneyt Vural ile tanıştırdı.

16 yaşındaki M.A., Cüneyt Vural ile ilk kez Gaziosmanpaşa'da bir kafede buluştu. Vural M.A.'ya da "Sen de 3 harfli var. Sana yardımcı olacağım. İkiz kardeşin rüyasında seni müstehcen olarak görüyor. Erkek kardeşin seni rüyasında görmekten mutlu oluyor ve bu durum seni sarsıyor. Sende azmışlık var ve bunu bir şekilde atman lazım..." şeklinde ifadeler kullandı. M.A.’nın yaşayacağı dehşet de böylelikle başladı.

BABA EMNİYETE GİDİP ŞİKAYET ETTİ

Vural'ın "keramet"i, M.A.’nın ailesine yaşananları anlattığı güne kadar devam etti. 22 Şubat 2023 tarihinde M.A.'nın babası R.A., Eyüpsultan'da bulunan bir karakola giderek çocuğunun kendisine anlattığı istismarı anlattı.

24 YIL HAPİS CEZASI ALDI

M.A.’nın ailesinin şikayetiyle Vural’ın hakkında İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava dün karara bağlandı. Vural, “Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Y.U.’ya yönelik eylemleri nedeniyle açılan dava ise devam ediyor.