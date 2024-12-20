Cinsel saldırıya uğradığı ve kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla dava açmıştı: Savcıdan beraat mütalaası

Yayınlanma: 20.12.2024 - 09:44

Güncelleme: 20.12.2024 - 09:50

İstanbul’da E.K.(24) isimli bir kadın, İ.A.(23) isimli bir kişinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu, fotoğraflarını ailesine atacağını söyleyerek şantaj yaptığını ve intihara yönlendirdiğini iddia ederek dava açtı.

Sanık İ.A.'nın ‘nitelikli cinsel saldırı, kasten yaralama, şantaj, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, silahla tehdit, başkasını intihara yönlendirme yardım etme’ suçlarından İ.A.’nın annesi P.A.’nın ise ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan yargılandığı davada savcı sanıkların beraati yönünden mütalaa verdi.

E.K.’nin avukatı Kerim Bahadır Şeker Cumhuriyet’e konuştu.

‘KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL’

Avukat Şeker, şöyle konuştu:

“Kabul etmemiz mümkün değil. Bir cinsel saldırıya uğrayan kişinin cinsel saldırıya uğradığı sırada cebinden telefonunu çıkarıp kamerasıyla bunu çekebilmesinin zaten mümkünatı yok. Daha başka nasıl delil bulunabilir? Müvekkilimin ölmesi mi gerekiyordu? Bu verilmiş olan mütalaa kamu vicdanına derinden yaralanmıştır. Dosyada yapılan yargılama çerçevesinde de biz daha önce defalarca reddi hakim talebinde bulunduk.

Reddi hakim talebinin reddine karar verildi. Reddi hakim talebinin reddine itiraz ettik. İtirazın da reddine karar verildi. Biz bu heyetin de bu dosyada adaleti sağlayabileceğini, tesis edebileceğini düşünmüyoruz. Savcılık makamının da sağlayabileceğini düşünmüyoruz. Müvekkilin hak ve menfaatlerini gereği gibi savunabilmek için de gerekirse dosyayı da ocak ayında gerçekleşecek duruşmada hem sözlü hem yazılı olarak beyanlarımızda bulunacağız. Müvekkilin mağduriyetinin giderilmesi için bütün çaba ve faaliyeti göstereceğiz."