İstanbul'un yeni taksileri için eğitim verilmeye başlandı

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:33

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu Sertaç Güngör, eğitim programının sonunda bir sınav olacağını, yapılan sınavı başarılı geçenlerin şoför olarak göreve başlayacağını söyledi.

"BAŞARILI OLANLARA SERTİFİKA VERİLECEK"

Güngör, "UKOME toplantısında bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun, taksiye dönüştürülmesi kararlaştırılmıştı. Karar doğrultusunda 8+1 taksilerde çalışmak isteyen şoför adaylarına, İBB Cem Karaca Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda eğitim veriliyor. Eğitimde 110 taksi şoförü adayı yer aldı. İBB Ulaşım Akademi tarafından bin 803 araçta çalışacak yaklaşık 4 bin şoföre de eğitim verileceği öğrenildi. Şoför adaylarının eğitim almasının zorunlu olduğu da belirtildi. Eğitime katılanlar darp, taciz, yolcu-güzergâh seçme, kaba davranış, fazla ücret alma konularında herhangi bir yaptırıma uğramamış kişilerden oluşuyor. Eğitimlerde iletişim, kişisel gelişim ve farkındalık, İstanbul şehir bilgisi, güvenli sürüş tekniği, iş sağlığı ve güvenliği, ulaşım mevzuatı, acil durum, kriz yönetimi ve ilk yardım, yabancı dil ,dezavantajlı gruplar ile empati ve işaret dili eğitimi veriliyor. Yapılan eğitimlerle şoförlerin mesleki gelişimlerine, etkili iletişim ve stres yönetimi becerilerinin kazandırılmasına katkı verilmesi hedefleniyor. 10 günlük eğitimin ardından yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlara sertifika verilecek" diye konuştu.

"10 GÜNLÜK BİR EĞİTİMDEN GEÇMESİ GEREKİYOR"

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Koordinasyon Sorumlusu Sertaç Güngör, "UKOME'nin son kararıyla 8+1 araçlar minibüsten taksiye dönüştürülecek. Bin 803 araç dönüştü ya da hatları var. Bu karar çerçevesinde bu hatlarda çalışacak şoförlerin 10 günlük bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Eğitimden geçmeyenler bu hatta çalışmayacak ve görev alamayacaklar. Biz de Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü eğitimler ikinci gününde devam ediyor. Ulaşım mevzuatıyla başlıyoruz. Taksicilerin, minibüsçülerin İstanbul toplu taşımalarında kullanılan denetleme uygulamalarını ve mevzuatını anlatıyoruz. Sonra iletişim bilgisi geliyor. Kişisel gelişim eğitimi devam ediyor. Harita okuma, İstanbul şehir bilgisi, afet acil durum ve kriz yönetimi eğitimi, temel seviyede de yabancı dil İngilizce eğitimi. Bir turist arabaya bindiği zaman ona bir 'Merhaba', 'Nereye gidiyorsunuz' diyebilmek bir taksici için önemli. O yüzden temel seviyede en azından temel çerçevede bir İngilizce eğitimi vermeyi planlıyoruz. Bu şekilde eğitim 10 gün devam edecek. Sonunda katılım sertifikası alacaklar ve tahsis edilen 8 +1 araçlarda şoför olarak çalışabileceksiniz. Eğitim programı sonunda bir sınavımız olacak. O sınavda da başarılı olanlar katılım belgesi alarak, şoför görev yapacaklar" dedi.

"EKSİKLERİMİZİ GÖRME FIRSATI SUNULDU"

Taksici İlhan Çetin verilen eğitimlerin yararlı olduğunu belirterek, "Eksiklerimizi görme fırsatı sunulduğundan dolayı çok memnunuz. Hepimizin eksiği kusuru oluyor, bu şekilde de görmüş oluruz" dedi.

10 yıldır taksi şoförü olduğunu söyleyen Seyfi Üsyol ise "Yeni nesil taksi şoförü eğitim programına katıldık. Çok bilinçli bir şekilde ilerliyor. Karşılıklı empatiyle, yolcu ve şoförün davranışlarıyla ilgili genel bir eğitim veriliyor. Geliştiren bir eğitim, bilinçleniyoruz" ifadelerini kullandı.