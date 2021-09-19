Bu yollar saat 12.00'ye kadar kapalı
İstanbul Valiliği, 19 Eylül pazar günü(bugün) Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul Valiliği tarafından bugün gerçekleştirilecek Kadıköy Yarı Maratonu nedeniyle geçici olarak kapatılacak yolları duyuruldu.
Valilik, saat 06.00-12.00 saatleri arası Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım), Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Kadıköy Operatör Cemil Topuzlu Caddesi (Hulusi Behçet Caddesi Kavşağı İle Çetin Emeç Bulvarı Kesişimi Arasında Kalan Kısım), Kadıköy Çetin Emeç Bulvarı (Operatör Cemil Topuzlu Cadde Kesişiminden Turgut Özal Bulvarı Kesişimine Kadar Olan Kısım) ve bugüzergaha çıkan tüm cadde ve sokaklar, Maltepe-Kartal Turgut Özal Bulvarı Güney Yol (Çetin Emeç Bulvarı Kesişiminden Çanakkale Caddesi Kesişimine Kadar Olan Tek Yön Güney Yol) ve bu güzergâha çıkan tüm cadde ve sokakların kapatılacağını duyurdu.
Alternatif yollar ise şöyle:
Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi (Minibüs Yolu), Maltepe Bağdat Caddesi (Minibüs Yolu), Kartal Üsküdar Caddesi (Minibüs Yolu), D-100 Karayolu
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