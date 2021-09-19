Gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü’nde, Ankara’da bir araya geldi
Gazi olan Mehmet Çelik, gaziler için ÖTV’siz araç olanağı sunulduğunun iddia edildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını, ortopedik engeli olanların ÖTV’siz araç alabildiğini aktardı.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yüzlerce gazi, Ankara’da bir araya gelerek, Anıtkabir’i ziyaret etti. Gazilerin sorunlarına değinen gazi Mehmet Çelik, Gaziler Günü nedeniyle bazı markalarda indirim yapılacağının açıklandığına değinerek, “İndirim bizi onore etmiyor, kendimizi rencide olmuş görüyoruz. Gazilerin, yaşam standartlarının yükseltilmesine ihtiyacı var. 2.5 liralık simide gazi kartımı göstereceğim ve 50 kuruş indirim yapacaklar... Bu hangi mantığa sığar? Dalga mı geçiyorlar benimle?” tepkisini gösterdi.
Gaziler, Ankara’da gelenek haline getirdikleri eğlence ve Anıtkabir ziyareti programını, 13. kez gerçekleştirdi. Ankara Harley Davidson HOG Motor Grubu üyelerinin de yer aldığı program kapsamında gaziler, bir alışveriş merkezinde eğlence programı düzenledi. Yaklaşık 600 kişinin katıldığı program kapsamında Seğmenler ve halkoyunları gösterileri gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren programın ardından kortej düzenleyen gaziler ve motor grubu üyeleri, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Programın ardından Cumhuriyet’e konuşan, 1997’de terörle mücadele sırasında gazi olan Mehmet Çelik, yaşadıkları sorunları anlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’a tepki gösterdi. Yanık’ın, 19 Eylül Gaziler Günü’ne özel olmak üzere Birleşmiş Markalar Derneği ile işbirliği yapıldığı ve kozmetikten giyime, elektronik eşyadan mobilyaya pek çok markada şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına özel indirimler uygulanacağı yönündeki açıklamasını anımsatan Çelik, “Markaların zaten normalde de indirimleri var. Bir vatandaş da gitse aynı indirimden faydalanabiliyor. Böyle bir indirime ihtiyacımız yok. Gazilerin yaşam standartlarının yükseltilmesine ihtiyacı var” dedi.
‘DALGA MI GEÇİYORLAR?’
Gaziler için ÖTV’siz araç olanağı sunulduğunun iddia edildiğini ancak böyle bir durumun olmadığını, ortopedik engeli olanların engelli raporu ile ÖTV’siz araç alabildiğini aktaran Çelik, “‘Biz gazilerimize ÖTV’siz araç verdik’ diyorlar ama bir şart var, o da gazinin ölmesi. Gazi ölürse, eşi veya çocuğu ÖTV’siz araç alabiliyor. Bir diğer konu da maaş kesintisi. Ben vefat ettiğimde, bana ödenen gazilik maaşı, yüzde 25’i kesilerek aileme ödenecek. Eşimin sosyal güvencesi varsa da yüzde 50’si kesilecek” diye konuştu.
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