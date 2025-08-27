İşte Erdoğan'ın aynı anda 8 maaş aldığının belgesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde her ay toplam 8 maaş aldığını ortaya koyan belgeyi paylaştı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde;

Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik.

Her ay toplam 8 maaş!"

