İşte Erdoğan'ın aynı anda 8 maaş aldığının belgesi!

27.08.2025 22:56:00
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı döneminde her ay toplam 8 maaş aldığını ortaya koyan belgeyi paylaştı.

Yavuzyılmaz şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde;

Belediye Başkanlığı maaşına ilave olarak aynı anda 7 ayrı şirketten daha huzur hakkı aldığını tespit ettik.

Her ay toplam 8 maaş!"

